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Elecciones en Colombia: así votó la región Caribe en la primera vuelta presidencial

El Caribe es una de las regiones que suele definir presidentes en Colombia y en estas elecciones un candidato fue el claro favorito.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 31 de may, 2026
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Resultados elecciones

Se definió la primera vuelta de las elecciones en Colombia y los dos candidatos que irán a la segunda vuelta presidencial, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. El Caribe, como en cada elección, se convirtió en una región importantísima para definir a los dos aspirantes que se enfrentarán el próximo 21 de junio de 2026.

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El claro ganador en el Caribe fue el candidato Iván Cepeda, quien ganó en todos los departamentos de esta región.

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