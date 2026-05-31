Elecciones en Colombia: así votó la región Caribe en la primera vuelta presidencial

Se definió la primera vuelta de las elecciones en Colombia y los dos candidatos que irán a la segunda vuelta presidencial, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. El Caribe, como en cada elección, se convirtió en una región importantísima para definir a los dos aspirantes que se enfrentarán el próximo 21 de junio de 2026.
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El claro ganador en el Caribe fue el candidato Iván Cepeda, quien ganó en todos los departamentos de esta región.