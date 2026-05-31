En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
CONSULTE LUGAR DE VOTACIÓN
VANESSA PULGARÍN
PSG CAMPEÓN
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Cabezote elecciones 2026
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Resultados elecciones Colombia: De la Espriella ganó en Antioquia en primera vuelta; Cepeda, segundo

Resultados elecciones Colombia: De la Espriella ganó en Antioquia en primera vuelta; Cepeda, segundo

La candidata del uribismo, Paloma Valencia, quedó de tercer lugar en ese departamento, donde el expresidente Álvaro Uribe solía liderar los comicios.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 31 de may, 2026
Comparta en:
Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia.
Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia.
Colprensa

El candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, diputarán en segunda vuelta la Presidencia el próximo 21 de junio luego de ser los más votados en la primera ronda celebrada este domingo. Con el 92,85% de las mesas contabilizadas, De la Espriella da la sorpresa al obtener 9.515.558 votos (43,63%) y Cepeda, 8.977.429 (41,17%), números que los hacen inalcanzables para el resto de candidatos cuando falta por informar menos del 10% de las mesas por la Registraduría Nacional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Lea también: ¿Cuándo será la segunda vuelta presidencial en Colombia? Esto dice el calendario electoral

Últimas Noticias

Abelardo de la Espriella habla tras confirmarse segunda vuelta presidencial contra Iván Cepeda
Elecciones Colombia

Abelardo de la Espriella habla tras confirmarse segunda vuelta presidencial contra Iván Cepeda

Elecciones en Colombia: así votó la región Caribe en la primera vuelta presidencial
Elecciones Colombia

Elecciones en Colombia: así votó la región Caribe en la primera vuelta presidencial

El tercer puesto es para la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, que recibe 1.492.468 votos en esta medición parcial (6,84%), un porcentaje muy inferior al que le daban las encuestas de intención de voto, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

En cuarto se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con 911.611 votos, que representan el 4,18%. Otra candidata del autodenominado centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se sitúa en el quinto lugar con 205.546 votos (0,94%).

Cuando se revisan los datos por regiones se detalla, por ejemplo, que en el departamento de Antioquia ganó Abelardo de la Espriella. Con más del 98% de las mesas informadas, según datos de la Registraduría, el abogado obtuvo 1.705.599 (54,40%), frente a 795.351 de Iván Cepeda (25,37%). Le siguen Paloma Valencia, con 290.968 votos (9,28 %); Sergio Fajardo, con 222.915 votos (7,11%); 29.886 votos de Santiago Botero Jaramillo (0,95 %), y Claudia López, con 13.219 votos (0,42%).

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Elecciones presidenciales 2026

Iván Cepeda

Antioquia

Paloma Valencia

Abelardo de la Espriella

Registraduría Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad