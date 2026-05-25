La historia de Claudia López: hoja de vida, hitos de su carrera política y propuestas

La candidata presidencial Claudia López, reconocida por su trayectoria como investigadora, exsenadora y ex alcaldesa de Bogotá, se consolida como una de las figuras más determinantes y confrontacionales en el panorama político actual de Colombia. Con un programa de gobierno centrado en la movilidad social a través de la educación, el empleo y el acceso a servicios básicos, López busca convertirse en la primera mujer en alcanzar la presidencia del país.



Nacida en una familia de clase media, lejos de las castas políticas tradicionales, es hija de Elías López, trabajador proveniente de Boyacá, y María del Carmen Hernández, una maestra normalista. Su historia está marcada por el esfuerzo de sus abuelos, quienes llegaron a Bogotá desplazados por la violencia en el campo. Según la candidata, su ascenso se debe enteramente al mérito propio y la educación, convirtiendo este relato en el núcleo de su propuesta política. Un evento que marcó profundamente su vida personal fue el fallecimiento de su hermana Marta durante su niñez, un suceso del cual afirma recordar cada detalle y que cambió su perspectiva de vida.

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Inicios en la vida pública y lucha contra la corrupción, López inició su visibilidad pública como líder estudiantil en la Universidad Distrital, siendo una de las promotoras del movimiento de la "Séptima Papeleta", que impulsó la creación de la Constitución de 1991. "Yo empecé a luchar por esta democracia cuando no tenía ningún cargo sino esta cédula", recordó sobre su activismo a los 20 años.

Posteriormente, se destacó como investigadora, enfocándose en denunciar los nexos entre el paramilitarismo y la política colombiana. Debido a su labor, enfrentó graves amenazas de muerte que la obligaron a recibir protección especial y a salir temporalmente del país en 2013. En 2014, llegó al Senado de la República, donde lideró debates históricos sobre la parapolítica junto a figuras como Iván Cepeda.



En un hecho histórico, Claudia López fue elegida como la primera alcaldesa de Bogotá con más de un millón de votos, ocupando el segundo cargo de elección popular más importante del país. Durante su carrera, ha contado con el apoyo constante de su esposa y aliada política, Angélica Lozano.



Con un carácter definido como "frentero" y tras obtener más de 500,000 votos en la consulta de marzo, Claudia López proyecta su campaña hacia la búsqueda de un nuevo hito histórico para la democracia colombiana.

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Como candidata presidencial, López propone descentralizar el poder decisorio y fortalecer la representación comunitaria; retomar medidas de seguridad, como una contribución específica de los sectores más pudientes para inversión en justicia y seguridad, y mantener una postura de autoridad frente a grupos armados ilegales, afirmando que a quienes reciban al Estado con fusiles les espera "plomo y cárcel".

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