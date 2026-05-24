En la recta final de las elecciones presidenciales: ¿cómo se mueve el mapa político del país?

Colombia entró en la recta final de las elecciones presidenciales de 2026. Las calles se convirtieron en el escenario del último pulso político de las campañas en busca del voto decisivo.

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Mientras tanto, en el exterior ya iniciaron las votaciones para elegir al próximo presidente de Colombia y en Nueva Zelanda se depositó el primer sufragio para decidir entre los 12 candidatos que aspiran a reemplazar a Gustavo Petro.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia encabezan las encuestas, seguidos de lejos por Sergio Fajardo y Claudia López.



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