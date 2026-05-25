En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
ENCUESTA INVAMER
YULIXA TOLOZA
LUIS ALFONSO
CLUB EL NOGAL
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Cabezote elecciones 2026
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Procuraduría abre investigación disciplinaria al minsalud por presunta participación en política

Procuraduría abre investigación disciplinaria al minsalud por presunta participación en política

El ente investigador se refirió a unas palabras que dio el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo en un evento en el que también se encontraba un congresista electo del Pacto Histórico, además de miembros de esta colectividad.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 25 de may, 2026
Comparta en:
Procuraduría abre investigación disciplinaria contra Minsalud por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación anunció una investigación disciplinaria por, presuntamente, indebida participación en política del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Según el ente investigador, el ministro Jaramillo, en su calidad de titular de la cartera de Salud y Protección Social, presuntamente habría incurrido en conductas de indebida participación en política. Los hechos se habrían presentado durante un evento organizado por ese ministerio en Coyaima, Tolima, en mayo de 2026, en el que se reunió con comunidades locales y actores del sector salud. Al parecer, en el marco de la actividad oficial, hizo un llamado al voto al afirmar: “Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En dicha actividad, dijo la Procuraduría, también se encontraba el congresista electo del Pacto Histórico Marco Emilio Hincapié junto con militantes de esa colectividad.

Últimas Noticias

Paso a paso para consultar su puesto de votación en Colombia y en el exterior: link oficial
Elecciones Colombia

Paso a paso para consultar su puesto de votación en Colombia y en el exterior: link oficial

Así cerraron campaña Cepeda, De la Espriella, Valencia, López, Fajardo y otros candidatos
Elecciones Colombia

Así cerraron campaña los candidatos presidenciales antes de las elecciones del 31 de mayo

La Procuraduría solicitó a la cartera informar sobre dicha reunión en Coyaima “con intervención del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, agenda de la reunión, organizador, asistentes. Allegar copia de los respectivos soportes”.

¿Qué dice el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia?

La artículo 127 de la Constitución Política de Colombia dice que “los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales”.

También dice el artículo que “a los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución. Los empleados no contemplados en esta prohibición sólo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Procuraduría General de la Nación

Ministerio de Salud

Elecciones presidenciales 2026

Servicios Electorales en las Elecciones Colombia 2026

Elecciones Presidenciales Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad