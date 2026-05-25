Paso a paso para consultar su puesto de votación en Colombia y en el exterior: link oficial

A pocos días de la jornada electoral que tendrá lugar el próximo 31 de mayo, miles de votantes están revisando en qué lugar les corresponde ejercer su derecho al voto tanto en Colombia como en el exterior. Para esta verificación, la Registraduría Nacional del Estado Civil dispone de una herramienta que permite ubicar de forma anticipada los lugares de sufragio en Colombia y en el exterior, con el fin de facilitar la organización de los votantes y el acceso a la información electoral en su recta final.

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De acuerdo con la información oficial, el censo electoral para las elecciones presidenciales de 2026 está conformado por más de 41 millones de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto. De ese total, alrededor de 40 millones se encuentran en territorio colombiano, mientras que más de 1,4 millones están registrados para sufragar en el exterior.

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En el caso específico de Bogotá, se registran 6.076.599 ciudadanos habilitados para votar. Para atender este volumen de votantes, en la ciudad se han dispuesto 1.083 puestos de votación y un total de 17.262 mesas. A nivel nacional, la organización electoral contempla la instalación de 13.742 puestos de votación y 120.527 mesas distribuidas en todo el territorio.



Para los colombianos en el exterior, la Registraduría ha dispuesto 253 puestos de votación en 67 países, con un periodo de votación que comenzó este 25 de mayo y se extenderá hasta el 31 de mayo de 2026, dependiendo del consulado correspondiente.

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Paso a paso para consultar el puesto de votación en Colombia y el exterior

Para consultar el lugar de votación en las elecciones presidenciales de 2026, la ciudadanía puede seguir un proceso sencillo a través de internet. La herramienta está disponible en el portal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Ingrese al sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil: https://www.registraduria.gov.co/

Ubique el botón que dice "ELECCIONES 2026".

Dé click en "Consultar" en el apartado de Congreso de la República.

Ubique en la parte superior el botón que dice "Consultar lugar de votación".

Una vez ese portal, debe ingresar su número de cédula y completar la verificación obligatoria

En ese momento debería poder ver el puesto de votación con su respectiva dirección y su número de mesa asignado.

Quienes residen fuera del país también pueden realizar la consulta mediante el sistema habilitado para votantes en el exterior, disponible en el siguiente enlace.



El único documento válido para votar en elecciones presidenciales 2026

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El delegado para el Registro Civil y la Identificación de la Registraduría, Álvaro Alfonso Araújo, insistió a principios de mayo 2026 en que "el único documento que se requiere para poder ejercer el derecho al voto es la cédula".

Actualmente, en el país existen tres formatos de cédula válidos: la tradicional amarilla con hologramas, la cédula en policarbonato y la versión digital disponible en dispositivos móviles. Todos estos formatos son aceptados legalmente para ejercer el derecho al voto. Sin embargo, contar con cualquiera de ellos es indispensable; no hay excepciones ni documentos alternativos habilitados para sufragar.

Por el contrario, otros documentos de identificación no serán válidos para participar en las elecciones. La Registraduría recordó que el pasaporte, la licencia de conducción, la libreta militar o la contraseña que se entrega cuando se tramita la cédula no sirven para identificarse ante los jurados de votación.

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En todos los casos, los jurados deberán comprobar la identidad del ciudadano antes de entregarle el tarjetón correspondiente, procedimiento que se hace como parte de los controles establecidos para garantizar la transparencia del proceso electoral y evitar irregularidades en las mesas de votación.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co