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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Habla amigo del supuesto médico que habría intervenido a Yulixa Toloza: “Lo noté un poco inquieto”

Habla amigo del supuesto médico que habría intervenido a Yulixa Toloza: “Lo noté un poco inquieto”

Una de las enfermeras del lugar contó que el falso médico la intentó contactar el día después de la desaparición de Toloza, pero no contestó. “Temo por mi seguridad”.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 24 de may, 2026
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Siguen conociéndose detalles del expediente de la Fiscalía por el caso de Yulixa Toloza. Varios testigos indicaron a las autoridades que el hombre que habría realizado el procedimiento a la mujer de 52 años trabajaba como médico sin los permisos requeridos desde hace más de cinco años. Su nombre es Eduardo David Ramos. Un amigo cercano entregó detalles sobre este sujeto al ente judicial.

La declaración, que se prolongó por más de una hora, incluye los detalles de cómo llegó Ramos a Colombia hace ocho años. Inició trabajando en un restaurante. “Eduardo se dedicaba a la medicina en Venezuela y estaba certificado. Cuando llegó a Colombia empezó a trabajar en restaurantes y después empezó a trabajar como médico, tramitando accidentes de tránsito y evaluando la documentación que llegaba de las aseguradoras cuando se les pagaba por el SOAT”, cuenta el testigo, quien afirmó que estuvo trabajando así durante dos años.

Lo vio el día que habría escapado

Esta persona recordó en su testimonio que notó a Ramos muy preocupado el día de los hechos (13 de mayo). Incluso le contó que se iría de viaje el fin de semana. “Eduardo salió de la casa y se dirigió a su trabajo en el centro estético. Regresó a la casa hacia las 5 de la tarde, pero salió nuevamente y no regresó sino hasta el 14 de mayo, después de la medianoche”.

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“Sí, lo noté un poco inquieto y cuando yo le pregunté para dónde se iba, como con tono molesto, me dijo que dejara la preguntadera. Hizo sus maletas y se fue de la casa a las 5 de la mañana”.

Ramos habría intentado contactar a una enfermera que hoy teme por su vida

Entre las declaraciones ya conocidas por Noticias Caracol figura el testimonio de una enfermera, quien dijo que Ramos intentó contactarla al día siguiente de los hechos, pero no quiso contestarle por temor.

“Como a las 8 o 9 de la mañana recibí una llamada por WhatsApp del doctor David Ramos, pero no le respondí porque temo por mi seguridad y por la de mi familia. Ellos saben el sector donde vivo y, si fueron capaces de hacer lo que hicieron con las pacientes, me pueden hacer daño a mí y a mi compañera. Esas personas tienen muchos conocidos en la zona de Corabastos, porque María Fernanda en una ocasión me manifestó que su esposo había trabajado en ese sector”.

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