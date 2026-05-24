Revelan la posible causa del accidente de vehículo que cayó desde el Club El Nogal, de Bogotá

Transeúntes y habitantes del norte de Bogotá fueron sorprendidos por un accidente que se produjo este sábado 23 de mayo en el Club El Nogal. Una camioneta cayó desde el segundo piso del edificio, ubicado sobre la carrera 7, y quedó sobre la acera boca arriba ante la mirada de curiosos en horas de la tarde.

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Hasta la localidad de Chapinero llegaron miembros de Bomberos de Bogotá y una ambulancia para atender al conductor de la camioneta. Más tarde se conoció que el hombre al volante era un adulto mayor de 73 años. Su hijo habló con Noticias Caracol para informar el estado de salud de su progenitor y cómo habría ocurrido este hecho.

La Policía de Tránsito de Bogotá informó que el vehículo cayó cuando el hombre estaba dando reversa en el parqueadero del club. El subcomandante de la seccional, mayor Camilo Salazar, lo catalogó como “una precipitación vehicular con volcamiento total, carrera 7 con calle 78, más exactamente en el Club El Nogal”. El hombre quedó fuera de peligro, aunque sufrió un trauma craneoencefálico leve. Según su hijo, tiene una herida de cuatro centímetros en la cabeza, de la que se está recuperando.



Alejandro Rodríguez, hijo de la víctima de este accidente, indicó que el hecho habría ocurrido por una supuesta falla mecánica. “Él ya estaba finalizando el parqueo cuando el carro, de alguna forma, según él me indicó, tuvo algún problema en la caja o algo así, se aceleró y se fue hacia atrás”.



El accidente ocurrió precisamente en la zona de parqueaderos que el club tiene habilitada para personas mayores y mujeres en estado de embarazo. El recinto emitió un comunicado en el que señala que hará una investigación para determinar qué ocurrió. “Desde el primer momento, el percance fue atendido de manera inmediata por el equipo del Club, en articulación con los organismos de emergencia y las autoridades competentes, siguiendo estrictamente todos los protocolos de seguridad y atención establecidos para estos sucesos”, dijo el Club El Nogal.



María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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