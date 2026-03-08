La jornada electoral transcurrió "pacífica y tranquila”, dice el registrador Hernán Penagos

La jornada electoral en Colombia se desarrolló de forma “pacífica y tranquila”, según informó el registrador nacional, Hernán Penagos, al hacer un balance del desarrollo de las votaciones.

Durante sus declaraciones, el funcionario destacó el comportamiento de los ciudadanos y la manera en que se llevó a cabo el proceso en los puestos de votación en el país. “Destacar cómo ha transcurrido la jornada de hoy de manera pacífica y tranquila”, afirmó el registrador al referirse al desarrollo del día electoral.



Penagos también expresó un mensaje de agradecimiento a los ciudadanos por el comportamiento registrado durante la jornada. Según indicó, el proceso se desarrolló en un ambiente de civilidad mientras los votantes acudieron a ejercer su derecho al voto en las diferentes mesas habilitadas.



El registrador nacional también reconoció el trabajo de los jurados de votación, quienes al cierre de las urnas iniciaron el proceso de conteo de los sufragios en los puestos de votación del país. “En este momento están contando los votos de manera tranquila en compañía de cerca de un millón de testigos electorales”, señaló el funcionario.

También señaló que durante la jornada se presentaron algunas incidencias relacionadas con posibles delitos electorales. “Cerca de 3.600, casi 4.000 millones de pesos incautaron las Fuerzas Militares”, indicó el registrador, al referirse a hechos registrados en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Norte de Santander y Atlántico.

Sin embargo, el funcionario señaló que estos casos no corresponden a la mayoría de lo ocurrido durante el proceso electoral y agregó que otras incidencias “no lograron empañar” el desarrollo de la jornada.

El registrador también se refirió a los intentos de ataques informáticos registrados en los últimos dos días contra los sistemas de la entidad. “De ayer a hoy hemos tenido intentos de ciberataques en cantidades alarmantes... Cerca de 100 millones, con picos de hasta 300 millones de IPs”, señaló.

Según explicó, esto significa que, en términos aproximados, cerca de tres millones de personas podrían haber estado conectadas de manera simultánea recibiendo o consultando los datos de la Registraduría.

Además, indicó que durante la jornada se presentaron intentos de suplantación de la página oficial en al menos 30 oportunidades. En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para que consulte la información únicamente a través de los canales oficiales de la entidad.

