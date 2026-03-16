La razón por la que Luis Carlos Reyes ya no será fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano

El candidato a la Presidencia de la República, Mauricio Lizcano, informó que Luis Carlos Reyes ya no será su fórmula vicepresidencial para las elecciones del próximo 31 de mayo. Lizcano, quien fue ministro de las TIC en el actual gobierno de Gustavo Petro, había mencionado que escogió a Reyes porque "este es el tipo de personas que necesita Colombia".

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"El mensaje por el cual escogimos a Luis Carlos es porque él era mi compañero de Gabinete. Se sentaba a mi lado derecho en el consejo de ministros y, un día, este hombre se levantó y le dijo al presidente Petro que el ministro de Hacienda, hoy en la cárcel, y el ministro del Interior, compraban cupos en el Congreso de la República", aseguró Lizcano en su momento.

Por su parte, Reyes había dicho ante los medios de comunicación que en su campaña buscaban dejar de lado los caudillismos, trabajando por todos los actores de la sociedad colombiana. "Una cosa que tenemos que hacer los colombianos es distanciarnos de los caudillismos. (...) Tenemos que empezar a pensar en las ideas que aterrizan lo que la Constitución Política les promete a los colombianos", aseguró.



¿Por qué Luis Carlos Reyes ya no será fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano?

Por medio de un video, Lizcano indicó que "ante la eventualidad de las últimas horas sobre una posible complicación del embarazo de Isabella, la esposa de Luis Carlos Reyes, le he pedido como padre de familia que le dé prioridad a esta situación. Primero la familia. Les deseo un feliz embarazo".



"El mejor mensaje que le podemos dar a Colombia es que él se dedique a atender a su familia en estos días, ya que como padre de cinco hijos, y que mi esposa tuvo un embarazo de alto riesgo, me parece que no tiene sentido enviar un mensaje de poner una campaña por encima de la propia familia. Por su puesto es una noticia que golpea la campaña; sin embargo, espero que más adelante nos pueda acompañar", añadió Lizcano.



¿Quién es Mauricio Lizcano?

Lizcano es abogado de la Universidad del Rosario, es máster en Política Pública (MPA) de la Universidad de Harvard y Master en Administración de Empresas (MBA) e investigador académico graduado del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ha ocupado diferentes cargos directivos en entidades regionales y nacionales. Fue ministro de las TIC y director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) durante el actual gobierno.



Además, fue representante a la Cámara por Caldas, en el periodo 2006-2010, y senador de la República entre 2010 y 2018. Entre 2016 y 2017 fue el presidente de esa corporación, siendo la persona más joven en ostentar ese cargo hasta ese momento. Además, fue secretario general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi entre 2004 y 2005, y consultor del PNUD y de los ministerios del Interior y de Justicia, en 2003.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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