¿Por qué el esposo de Carolina Flores se demoró un día en denunciar el feminicidio?

Su desino fue Venezuela. Allí llegó Érika María ‘N’, la presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores, una joven mexicana de 27 años y ex reina de belleza, el pasado 15 de abril. La Fiscalía de la Ciudad de México informó la captura de la presunta asesina en coordinación con las autoridades de Venezuela, tras establecer la participación de esta mujer en un hecho que conmocionó a México por la crudeza de las imágenes, las cuales quedaron registradas al interior del apartamento con una cámara de seguridad donde la exreina estaba con su suegra, esposo e hijo.



Rápidamente, el video de los hechos se viralizó en redes sociales. El cuerpo de la víctima flores fue hallado sin vida y con heridas de arma de fuego en la cabeza y la escena de los momentos previos, como el del feminicidio, fueron revelados.



Mamá de Carolina Flores dice que esposo de la víctima reveló que su mamá cometió el crimen

Este caso tomó mayor relevancia por la demora en la denuncia de la pareja de Carolina Flores, Alejandro Sánchez, quien al siguiente día de lo sucedido informó sobre la muerte de la ex reina, a demás de su conducta de poco asombro al descubrir que su mamá terminó con la vida de Carolina.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Y es que Reyna Gómez Molina, madre de Carolina Flores, reveló en una entrevista con la presentadora Kerly Ruíz que el propio Alejandro Sánchez la llamó a decirle que Érika María ‘N’ cometió el crimen: "Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca. Me dijo: ‘Estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’".

Agregó que Sánchez "él se preocupó por el bebé. Pensando en que, si a él lo llevaban detenido, el bebé se iba a ir a una casa hogar. Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer (al menor) en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites. Eso es lo que él a mí me dijo".



Tras la denuncia, las autoridades mexicanas emitieron una notificación roja de Interpol para la búsqueda internacional de la presunta implicada, lo que les permitió a las autoridades venezolanas localizarla y detenerla.



Desde Venezuela se llevaron a cabo las gestiones necesarias para formalizar la extradición de Érika María ‘N’ a México.

Publicidad

Mientras tanto, organizaciones, mujeres y varias comunidades mexicanas exigen justicia en este caso.



Así fue detenida señalada asesina de Carolina Flores

La Fiscalía informó que la mujer detenida continúa bajo custodia de las autoridades venezolanas, mientras avanzan los trámites correspondientes para concretar su extradición a México.

El feminicidio se registró el pasado 15 de abril en un inmueble de la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana. De acuerdo con reportes preliminares, Carolina Flores fue localizada sin vida con heridas de arma de fuego en la cabeza.

Desde el inicio de las indagatorias, la Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio y dirigió las sospechas hacia la suegra de la víctima, identificada como Erika María “N”, luego de que el esposo de la joven la señalara como presunta autora material del crimen.

Publicidad

Carolina Flores, originaria de Baja California, fue coronada Miss Teen Universe de su estado en 2017. Su asesinato generó indignación social y movilizaciones para exigir justicia tanto en Ciudad de México como en Ensenada, su lugar de origen.

La violencia feminicida sigue siendo una de las principales problemáticas del país: en México, en promedio, alrededor de diez mujeres son asesinadas cada día, según cifras oficiales y datos de organizaciones civiles.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias