General (r) Zapateiro, señalado por acoso, sale de campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

El general (r) Eduardo Zapateiro salió de la campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella, quien está en la contienda electoral con el movimiento político Defensores de la Patria. El excomandante del Ejército Nacional hizo parte de la campaña hasta esta semana tras conocerse que será imputado por la Fiscalía General de la Nación por presunto acoso sexual.



Zapateiro dio un paso al costado luego de conocerse la decisión de la Fiscalía, así lo informó la campaña de Abelardo de la Espriella a través de este comunicado. El general en retiro era el coordinador de la reserva activa en la campaña y una de las fichas claves en temas de seguridad. Su salida se produjo por mutuo acuerdo con el candidato, quien considera que es importante que el general se dedique a su defensa sin que su situación jurídica afecte la campaña.



¿Qué se sabe de la salida de Zapateiro de la campaña de Abelardo de la Espriella?

"En coherencia con sus principios, el movimiento ciudadano Defensores de la Patria informa que ha aceptado la renuncia del general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda como coordinador de la reserva activa de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella. La decisión fue tomada de común acuerdo, con respeto y sentido de responsabilidad frente a las circunstancias actuales", se lee en el comunicado compartido por la campaña.



También agregaron que la Fiscalía General de la Nación "radicó recientemente una solicitud de audiencia de imputación en su contra por el presunto delito de acoso sexual , por hechos que habrían ocurrido durante su desempeño como comandante del Ejército Nacional". Por último, la campaña de Abelardo de la Espriella destacó la trayectoria de Zapateiro "al frente del Ejército Nacional y valoramos el aporte realizado durante el tiempo que acompañó este proyecto. Confiamos en que el debido proceso se desarrolle con plenas garantías y que la verdad prevalezca".

El general (r) Eduardo Zapateiro salió de la campaña de Abelardo de la Espriella, luego de conocerse que la Fiscalía le imputará cargos por el presunto delito de acoso sexual. Los detalles de este y otros temas en #ElRadarDeLaPolítica.



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