Marchas del 1 de mayo en Bogotá: horarios, recorridos y recomendaciones para la jornada

Bogotá vivirá una nueva jornada de movilizaciones este viernes 1 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Diversas organizaciones sindicales, sociales y ciudadanas convocaron a marchas que tendrán como principal escenario el centro de la capital, donde se prevé una alta afluencia de participantes desde horas de la mañana.

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Frente al desarrollo de estas actividades, la administración distrital informó que se implementará un dispositivo de monitoreo permanente para hacer seguimiento a las concentraciones y marchas. "La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) acompañará estas jornadas mediante sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia en el espacio público", indicó la administración.

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Punto de concentración de marchas en Bogotá del 1 de mayo

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá, la principal concentración está programada para las 10:00 de la mañana en la Plaza de Bolívar, ubicada en la carrera Séptima entre calles 10 y 11. Este punto ha sido históricamente uno de los lugares de encuentro más representativos para este tipo de movilizaciones en la ciudad.



Además de este punto central, las autoridades indicaron que también se esperan concentraciones en otros sectores del centro ampliado, como el Parque Nacional y el Museo Nacional de Colombia. Desde estos lugares podrían partir columnas de manifestantes que se desplazarán hacia el centro histórico.



En materia de movilidad, se anticipan afectaciones principalmente en el centro de la ciudad, especialmente en corredores como la carrera Séptima y vías aledañas a los puntos de concentración. Las autoridades no descartan cierres parciales o desvíos temporales mientras avanzan las movilizaciones, lo que podría generar congestión vehicular durante buena parte de la mañana y la tarde.

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Por esta razón, la Secretaría Distrital de Gobierno y las entidades encargadas de la movilidad hicieron un llamado a la ciudadanía para que planifique sus desplazamientos con anticipación.



¿Por qué es festivo en Colombia el 1 de mayo?

Colombia inicia mayo con un día de descanso nacional que es el 1 de mayo, conocido internacionalmente por ser el Día Internacional del Trabajo. A pesar de caer entre semana, no se traslada al lunes como ocurre con otras celebraciones. El primero de mayo no se traslada al lunes porque representa un evento global conmemorativo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y diferentes tratados y convenios internacionales reconocen el valor simbólico de este día. Por tanto, moverlo implicaría desvirtuar su esencia como fecha de memoria y lucha por los derechos laborales.

Además, no todos los días festivos en Colombia se trasladan. La Ley 51 establece expresamente cuáles fechas pueden moverse al lunes, y el 1 de mayo no está dentro del listado. Entre los días inamovibles también se encuentran el 20 de julio (Día de la Independencia), el 7 de agosto (Batalla de Boyacá), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Navidad).

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El Día del Trabajo se conmemora en más de 80 países el primero de mayo, en memoria de los mártires de Chicago: trabajadores que murieron en 1886 durante una huelga en Estados Unidos que exigía la jornada laboral de ocho horas. Colombia adoptó esta fecha desde 1914, y la mantiene como día de descanso obligatorio, protegido por la legislación nacional y los acuerdos internacionales suscritos por el país en materia de derechos laborales.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co