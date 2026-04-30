¿Qué pasará con los bienes de Lili Pink incautados por las autoridades tras allanamiento?

Avanza el proceso judicial contra la cadena de almacenes Lili Pink por presunto lavado de activos. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) se pronunció sobre la ocupación de 405 locales de esta reconocida marca de ropa femenina, que es señalada por la Fiscalía de lavado de activos por 730,000 millones de pesos y presunto enriquecimiento ilícito por más de 430,000 millones de pesos.



La SAE informó que viene acompañando este proceso y que una vez la fiscalía culmine la incautación asumirá la administración de los bienes ocupados. También afirmó que ha sostenido reuniones con delegados del Ministerio de Trabajo para evaluar las condiciones laborales en que se encuentran los empleados de esta sociedad y, por supuesto, garantizar sus derechos.

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Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE, indicó que “desde la Sociedad de Activos Especiales estuvimos acompañando a la Fiscalía General de la Nación en la incautación de la sociedad Lili Pink y de las que esta depende. Nosotros vamos a solicitar el acompañamiento tanto de la Procuraduría como de la Contraloría para verificar en qué condiciones se encuentra esta sociedad”.



Dueños de Lili Pink sabían de allanamiento y dejaron a empleados a su suerte

La presidenta de SAE también sostuvo que miembros de esta cadena de almacenes tenían conocimiento del operativo desde semanas atrás y que por esa razón en los lugares donde se realizaron las diligencias no se encontraban los gerentes. “Estuvimos reunidos con el Ministerio del Trabajo, ya que es una preocupación tanto de MinTrabajo como de esta sociedad, la suerte de las más de 2.000 empleadas con las que cuenta esta sociedad. Tenemos conocimiento que las directivas de la sociedad Lili Pink supieron de las diligencias que se iban a desarrollar por parte de la Fiscalía y de la Sociedad de Activos Especiales y dejaron abandonadas a su suerte a las empleadas que allí se encontraban”.

La Fiscalía informó que algunos de estos locales seguirán operando mientras avanza el proceso de extinción de dominio.



Sobre lo que sucederá con los activos de Lili Pink que fueron allanados por las autoridades, la SAE aseguró en su comunicado que “una vez la Fiscalía culmine el proceso de incautación, la SAE asumirá la administración de los bienes objeto de las diligencias, conforme a lo establecido en la normativa vigente. El plan de administración que eventualmente se adopte dependerá del diagnóstico integral que realice la entidad sobre el estado financiero, contable, contractual, laboral y la capacidad productiva de la marca, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la operación y la protección del valor de los activos”.



Agregó la entidad que "la SAE ha sostenido reuniones con delegados del Ministerio de Trabajo para evaluar las condiciones laborales en que se encuentran los empleados de la sociedad y avanzar en acciones que contribuyan a la garantía de sus derechos. Así mismo, la entidad solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con el fin de verificar el estado actual de la sociedad y asegurar la transparencia en el proceso".

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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