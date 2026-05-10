Lo que proponen los candidatos ante la amenaza de minería ilegal: debate Colombia Decide

En el debate "Colombia Decide su seguridad ambiental", realizado por Noticias Caracol, los candidatos a la Presidencia de Colombia Claudia López, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Mauricio Lizcano explicaron cuál sería su modelo en materia de protección del medioambiente. Las elecciones para elegir el próximo jefe de Estado será el 31 de mayo de 2026.

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El comercio ilegal del oro y el narcotráfico son, después de la ganadería ilegal, los principales causantes de la deforestación en las selvas de Colombia. Y no es solo el oro, sino otros minerales estratégicos como el coltán y el estaño.

¿Qué responsabilidad tiene la comunidad internacional, cómo Colombia le puede exigir a empresas y países que se detenga la compra de oro ilegal que le está haciendo daño al país? El candidato Sergio Fajardo señaló que “nosotros podemos exigir, pero lo primero que tenemos es que exigirnos nosotros, tenemos que hacer los esfuerzos y necesitamos una fuerza pública sólida, preparada para enfrentar este tipo de delito (minería ilegal), que haya trazabilidad y formalización de los pequeños mineros (…) tenemos que saber dónde está ese oro, para dónde va ese oro”.



Por su parte, el candidato Mauricio Lizcano expuso su propuesta para romper la cadena que tiene la economía criminal de la minería ilegal señalando que la información y la tecnología son clave para saber en tiempo real “dónde están las máquinas, georeferenciarlas y saber a dónde las van a llevar y hacer trazabilidad para poderlas posteriormente destruir”. Asimismo, señaló que en su programa de gobierno está planteada la necesidad de que “el único que exporte el oro en Colombia tiene que volver a ser el Banco de la República, eso acaba con toda esa vagabundería, porque ir a perseguir la plata en EE. UU. o en Europa es muy difícil, tenemos que volver a centralizar la exportación de oro”.



La candidata Claudia López enfatizó en que “las comunidades son nuestras aliadas y el enemigo son las disidencias, el Clan del Golfo, el enemigo de esos mineros tradicionales es el Estado que es ausente, nunca llega y el día que llega va de visita y solo con fuerza y por raticos”. También se refirió a la cantidad de exigencias para formalizar un título minero, señalando que “es ridículo el número y el tipo de requisitos”.

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El 80% del oro que se exporta en Colombia proviene de la minería ilegal y las cifras de lo que ganan los criminales son exorbitantes. ¿Cómo erradicaría esta situación Paloma Valencia si es elegida presidenta? “Hay que buscar cómo se legalizan las explotaciones legales, cómo se protegen esas comunidades y cómo se asocian, porque las inversiones mineras para que puedan ser sostenibles y ambientalmente sostenibles necesitan inversiones grandes”, subrayó la aspirante a la Casa de Nariño.