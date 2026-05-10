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Debate presidencial EN VIVO Colombia Decide: candidatos presentan sus propuestas sobre medioambiente

Los candidatos presidenciales Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo y Mauricio Lizcano se encuentran en el debate Colombia Decide de Noticias Caracol de este domingo 10 de mayo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 10 de may, 2026
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El país se prepara para las elecciones que decidirán al próximo presidente de Colombia. El domingo 31 de mayo se llevarán a cabo las elecciones de primera vuelta que buscan elegir el mandatario de la República para el período 2026-2030, sucediendo a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

En la previa de ese encuentro electoral, Noticias Caracol realiza el debate "Colombia Decide su seguridad ambiental". El encuentro entre los candidatos se realiza en la noche de este domingo 10 de mayo, que coincide con la celebración del Día de las Madres en Colombia. Entre los candidatos confirmados para participar en este encuentro se encuentran: Paloma Valencia, del partido Centro Democrático; Claudia López, avalada por el movimiento Con Claudia imparables; Sergio Fajardo, del partido Dignidad y Compromiso; y Mauricio Lizcano, avalado por la Coalición F.A.M.I.L.I.A.

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Desde las 7:30 p. m. de este domingo los candidatos presidenciales responderán sobre la crisis medioambiental que amenaza al país y al mundo. ¿Cómo proteger la Amazonía y nuestros bosques? ¿Cómo cuidar las fuentes de agua? ¿Cómo producir sin destruir el ecosistema? Conozca lo que dijeron las personas que buscan ocupar la Presidencia de la República.

Debate presidencial EN VIVO Colombia Decide su seguridad ambiental

Aquí podrá conocer el minuto a minuto del debate presidencial.

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