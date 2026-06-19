Los desvíos y cierres que habrá en Bogotá por elecciones presidenciales del 21 de junio: prográmese

Bogotá ya está preparada para recibir este domingo 21 de junio a más de seis millones de ciudadanos llamados a las urnas para participar en la segunda vuelta presidencial que escogerá al presidente de Colombia por los próximos cuatro años, contienda que está dividida entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes se consolidaron como los aspirantes más votados el pasado 31 de mayo, asegurando su paso a la última etapa de las elecciones.

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Con el propósito de garantizar el normal desarrollo de las votaciones, la Administración Distrital anunció una serie de medidas operativas y logísticas que estarán vigentes antes, durante y después de los comicios. El objetivo es facilitar la participación ciudadana, mantener el orden público y responder de manera oportuna ante cualquier situación que pueda afectar el proceso electoral.

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Corferias tendrá restricciones especiales de tránsito

Uno de los puntos con mayores afectaciones será el sector de Corferias, tradicionalmente uno de los puestos de votación más concurridos de la ciudad. Durante el domingo 21 de junio se restringirá la circulación vehicular en el perímetro comprendido entre las carreras 33 y 44, así como entre la avenida de Las Américas y la calle 26. Aunque se implementarán controles de acceso, los residentes podrán ingresar al sector bajo supervisión de las autoridades.



Las autoridades indicaron que se mantendrá el acceso para vehículos de emergencia y para las instituciones de salud ubicadas dentro del área intervenida. Los ciudadanos que deban llegar a Corferias podrán hacerlo a través de la calle 26, la avenida La Esperanza y la carrera 33. Los ingresos habilitados para los votantes serán los mismos utilizados habitualmente durante las jornadas electorales. Entre las medidas definidas para este sector se encuentran:



Desvío de rutas que normalmente circulan por la calle 25.

Restricciones de tránsito en la carrera 40.

Accesos controlados para vehículos autorizados.

Corredores exclusivos para organismos de seguridad y atención de emergencias.

Las personas que se movilicen hacia el norte o sur de la ciudad deberán utilizar corredores alternos como la avenida NQS, la avenida de Las Américas y la carrera 50, dependiendo de su destino.



Habrá cierres viales por actividades de escrutinio en Bogotá

Además de la jornada de votación, las autoridades anunciaron restricciones relacionadas con el proceso de escrutinio que se desarrollará en Corferias. Estas medidas estarán vigentes desde las 5:00 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del domingo 21 de junio e incluyen:



Cierre de la calzada norte de la avenida La Esperanza entre la avenida de Las Américas y la carrera 40.

Restricción total en la calle 25 entre las carreras 37 y 40.

Cierre de la carrera 37 entre la avenida La Esperanza y la calle 25.

Restricción de tránsito en la calzada oriental de la carrera 40 entre la avenida de Las Américas y la calle 25.

Las autoridades garantizarán el acceso de residentes y establecimientos comerciales ubicados en las zonas afectadas.



Plaza de Bolívar también tendrá medidas especiales

Otro de los puntos donde se aplicarán restricciones será el centro de Bogotá, particularmente en los alrededores de la Plaza de Bolívar y la sede de la Alcaldía Mayor. Los cierres abarcarán tramos de las carreras 8 y 9, entre las calles 10 y 12B. Sin embargo, se mantendrán rutas de acceso para quienes deban ingresar al puesto de votación ubicado en este sector.



Para reducir el impacto en la movilidad, se establecieron desvíos para los vehículos que normalmente utilizan estos corredores. Los conductores deberán utilizar vías alternas como las carreras 9 y 10, así como las calles 12B y 17. Asimismo, se habilitará un espacio destinado a las unidades móviles y equipos periodísticos acreditados para cubrir la jornada electoral.



Puestos de votación que tendrán cierres temporales en diferentes localidades

Además, la Secretaría de Movilidad informó que varios puestos de votación distribuidos en distintas localidades tendrán cierres parciales o totales de vías durante el fin de semana electoral. Entre las zonas con restricciones se encuentran:



Usaquén.

Chapinero.

Usme.

Bosa.

San Cristóbal.

Fontibón.

Suba.

Teusaquillo.

Los Mártires.

Puente Aranda.

Ciudad Bolívar.

Los horarios de cierre variarán según cada punto de votación y podrán iniciar desde el viernes 19 de junio o el sábado 20 de junio, extendiéndose hasta la noche del domingo. Las autoridades señalaron que el acceso de residentes será controlado y que las medidas se coordinarán con la Policía Metropolitana de Bogotá y el Puesto de Mando Unificado dispuesto para la jornada.



Recomendaciones para los ciudadanos

La Secretaría de Movilidad de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía para planificar con anticipación sus desplazamientos durante la jornada electoral y tener en cuenta las restricciones anunciadas. Entre las principales recomendaciones se encuentran:



Consultar previamente las rutas de acceso al puesto de votación.

Atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

Respetar la señalización instalada en los sectores intervenidos.

Priorizar el uso del transporte público.

Utilizar medios alternativos como la bicicleta o los desplazamientos a pie cuando sea posible.

Evitar el uso del vehículo particular en las zonas con mayor afluencia de votantes.

La Secretaría Distrital de Movilidad también confirmó que durante el domingo 21 de junio no operará la Ciclovía Dominical en ningún sector de Bogotá, con el fin de facilitar la implementación del dispositivo logístico y de seguridad previsto para las elecciones presidenciales.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co