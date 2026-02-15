Los intereses ocultos detrás de las curules de paz que se eligen este año, ¿qué pasa en Catatumbo?

Las curules de paz tendrán su última elección este año. A tan solo semanas de elegir sus 16 representantes a la Cámara en el Congreso, las alertas de la MOE, la Defensoría del Pueblo y los observatorios del sistema electoral están encendidas. En medio del recrudecimiento de la guerra en los territorios y la crisis humanitaria, los candidatos más opcionados están siendo cooptados por clanes políticos tradicionales y los grupos armados señalan sus favoritos para llegar al Congreso. ¿Qué está pasando con los candidatos a la curules de paz en el Catatumbo?

Esas 16 curules, creadas en el Acuerdo de Paz de 2016 para la representación de las más de 10 millones de personas registradas oficialmente como víctimas del conflicto armado en Colombia durante varias décadas, están en máxima alerta electoral. Según la Misión de Observación, el 31% de la violencia política del país en 2025 ocurrió en los municipios donde están las curules transitorias especiales de paz, y es en estos mismos territorios donde la guerra y el dominio de los grupos armados se extiende cooptando a los candidatos más opcionados. Detrás de está estrategia se mueven intereses oscuros electorales de doble vía.



“Es la presión, por un lado, de los grupos políticos, las casas políticas que están presionando por cooptar los espacios de las curules de paz (…) y, por el otro, por una presión de los grupos armados a diferentes organizaciones con el fin de tener injerencia en la construcción de los candidatos o sus listas que se presentan en los municipios CIPRET”, explica Diego Alejandro Pedraza, investigador de democracia, de la Fundación Paz y Reconciliación.



El ojo investigador de Diego Pedraza, integrante del observatorio de la Fundación Pares, está sobre los llamados “pecados electorales” con un interés netamente pedagógico, desde donde se hace seguimiento a los casos de candidatos más cuestionados en las elecciones. “Entonces las casas políticas o el grupo armado están teniendo injerencia en la construcción del candidato, ponen los candidatos en las listas”.

Pusimos nuestra lupa en el territorio donde por más de un año se libra una guerra despiadada entre el Frente 33 de las disidencias de alias Calarcá, al mando de su cabecilla Richard, y el ELN al mando de alias Pablito y alias Silvana Guerrero.

Rompiendo el miedo y el silencio, un habitante del Catatumbo aceptó hablarnos bajo protección de su identidad. Es un habitante de San Calixto, uno de los ocho municipios del Catatumbo asolados por la confrontación armada.

“El ambiente en el Catatumbo es de zozobra, de miedo (...) Aquí en las zonas rurales, por ejemplo, no tenemos juntas de acción comunal, presidentes de juntas por la situación humanitaria. Muchos de ellos salieron amenazados, y esta es una situación que se presenta también en todo el Catatumbo en cada uno de los municipios. Tanto el ELN como las disidencias han tomado estos espacios y los están coaccionando para de una u otra forma orientar acciones en territorio”, narra este habitante.

Diego Alejandro Pedraza, de la Fundación Pares, responde por qué hay interés en las curules de paz: “Muy sencillo. Porque en una curul de paz usted no necesita 40 mil o 50 mil, o 60 mil votos en territorio, usted necesita un margen que pueda ir entre los dos, tres mil o cuatro mil votos en una zona específica”.

Este sería el último periodo legislativo para obtener una silla de paz en el Congreso. La gran preocupación es que ese derecho que tienen las víctimas, en muchos casos, está sirviendo a intereses de clanes políticos tradicionales o grupos armados dominantes.

“Hay una candidata muy clara que fue la misma candidata de hace 4 años. Se llama Tatiana Gaona”, cuenta el investigador Pedraza.

Gaona, candidata por segunda vez a la curul de paz por el Catatumbo, es conocida como “la cebolla”, pues en su recorrido por las veredas acostumbra a regalar paquetes de cebollas rojas, hortaliza de gran calidad en producción de su municipio San Calixto. “La cebollita”, como la reconocen en su región, tiene un inicio de su recorrido político, que, sin ser un delito de sangre, ensombrece su imagen y la vincula con un clan político en el Catatumbo.

“Ella llega. Su tío se llama Jairo Pinzón, que fue el gerente del hospital de Ocaña. Ese hospital es uno de los 14 hospitales intervenidos en el Norte de Santander en medio de la pandemia por covid-19 porque hay una presunta irregularidad de más de 4.000 millones de pesos en contratación indebida en el hospital. Entonces, su tío se convierte en una figura política en la zona de San Calixto”, detalla el investigador.

En la zona del Catatumbo la familia Pinzón es de tradición política. El tío de Tatiana Gaona tiene más cuestionamientos. Pedraza explica que, “además del proceso en la Procuraduría por los 4.000 millones, en el caso del hospital de ocaña, lo terminan denunciando por el asesinato de un líder de una red de veedurías de organizaciones de desaparición forzada. Él se llamaba Jorge Solano, el que levantaba la voz en la zona del Catatumbo.”

En un video grabado en noviembre de 2020 por el lider Solano antes de su asesinato advertía: “Señor Jairo Pinzón, usted no pudo con la amenaza, no pudo con el soborno ni seguramente podrá por la vía judicial. Le queda una sola vía conmigo: la de las armas, la del asesinato”.

Sin pelos en la lengua, Solano hacía los señalamientos de corrupción en Norte de Santander y por eso lo asesinaron en la puerta de su casa. De este proceso judicial Jorge Pinzón salió limpio, y terminó señalado su primo, Carlos Daniel Pinzón, condenado a 39 años de cárcel por el asesinato del defensor de derechos humanos.

La maquinaria familiar y política de la candidata a la curul de paz se hizo evidente en las elecciones del 2022, cuando ella aparece vinculada con el político Ciro Rodríguez Pinzón, su primo.

“Ciro hace parte de esas redes de operadores políticos del gobernador William Villamizar. Por así decirlo, eterno operador político de William Villamizar. Ciro empieza a impulsar también la candidatura o las candidaturas de Tatiana”, explica Pedraza.

A pesar de tener recursos económicos suficientes, Tatiana Gaona perdió ese mano a mano con Diógenes Quintero, fallecido en el trágico accidente de un avión al servicio de Satena hace unas semanas. Hoy Gaona es una candidata que cumple todos los requisitos para aspirar a la curul de paz. Nació en San Calixto; su padre, Emiro Gaona, fue asesinado por la guerrilla en 1988; no tiene cuestionamientos directos, tampoco amenazas… es decir tiene un recorrido limpio.

Pero unas conversaciones, en video y en audio, siembran dudas en torno a su nombre. Como esta en la que un interlocutor desconocido habla con alias Richard, el hombre fuerte del Frente 33 de las disidencias:

- Interlocutor: “Yo hablé con el doctor José Botello, y el doctor José Botello firmes, firmes por la causa, firme con nosotros, y lo importante es que tengamos senador de verdad, de nosotros, de los empresarios, de la gente del pueblo”.

- Richard: “No, mano, cuente con eso, cuente con eso (inaudible) ya aquí el hermano sabe. Hay un buen potencial, (inaudible) hay un buen trabajo político, entonces tenemos con qué, ahí hay con qué”.

- Interlocutor: “Tenemos con qué, porque con los votos de Tatiana a la Cámara de Paz, eso van a sacar 11 mil votos, pero el Senado es Botello”.

Jose Botello, veedor y aspirante al Senado, mencionado en el diálogo, aparece en una conversación con alias Richard:

- Botello: “Super bien, ya mañana a las 9 de la mañana…”

- Richard: “Sí”.

- Botello: “Ya es un hecho”

- Richard: “Mañana…”

- Botello: “Y así con todos los compromisos, sí…”

- Richard: “Listo, bien, ahí le mandé alguito, ahí le mandé con los amigos 200, ¿oyó?”.

- Botello: “Ah, listo. Vale, vale, bien, gracias”.

- Richard: “Oiga, y póngale cuidado, vamos con toda, hermano”.

- Botello: “Señor”.

- Richard: “Necesitamos asegurarlos, bien aseguraditos”.

- Botello: “No, no, no eso entramos porque entramos, eso sí. Con la ayuda de Dios y porque lógicamente hay que ser diligentes, ¿no?”.

- Richard: “Oiga, a mí…”

- Botello: “Y la ayuda de ustedes, ¿no?”.

Sot diego alejandro pedraza, investigador de democracia, fundación paz y renconciliación

“Hay muchos videos, rumores, denuncias en redes en el territorio, es decir, en el Catatumbo, donde se ven videos del comandante “Richard”, del frente 33, presionando o buscando la manera de presionar por votos a nombre de Tatiana”, cuenta el investigador Diego Alejandro Pedraza.

El video ha sido calificado por el candidato Botello como un montaje. “El video fue editado allí, montado. Debido a que yo soy abogado y todas mis asesorías por lo general las hago a través de videollamada, sacan mis rasgos de voz y de imagen. Es más, en el video cualquier persona puede ver que aparece cap cut a media pantalla, no aparece fecha, no aparece mi número. Es algo que solo quieren hacer daño. Esto es una persecución debido a mi labor como veedor, que hago denuncias nacionales e internacionales en contra de los políticos en colombia”, respondió.

Para el testigo electoral de San Calixto, como para muchos pobladores de la región, esa es una realidad que se pretende callar. “En estos momentos, ella (Tatiana) se perfila como la elegida. De una u otra forma debemos seguir las orientaciones que se nos dan en el territorio, ¿no?”. “(Nos han dicho) que hay que apoyar, hay que estar ahí atentos a los llamados, hay que estar atentos a las convocatorias y demás”.

Para analizar el video con herramientas de inteligencia artificial se tomó un pantallazo de la imagen. La respuesta que arroja el ejercicio es que la imagen es real. Sin embargo, el resultado de estos análisis siempre conserva un margen de error.

“El de la imagen sí es alias Richard, lo que tenemos como confirmados. Tenemos a “Richard” en la imagen”, asegura el investigador Pedraza.

El audio verificado arroja que las voces no son IA, son humanas. Pero su nivel de confianza es bajo por la calidad de la prueba.

Noticias Caracol buscó a la candidata Tatiana Gaona en repetidas ocasiones para conocer su opinión sobre estos señalamientos. Nos respondió que está de gira electoral en el Catatumbo y pierde señal. Curiosamente, “La cebollita” se mueve con facilidad por zonas rurales y ríos de esa región, donde otros candidatos no pueden hacerlo.

“Preocupa que las curules de paz, que nacen dentro de un proceso político con un proceso de paz porque este país le dijo no más a una guerra, terminen convertidas nuevamente en sanción política de estructuras armadas o grandes clanes políticos (…) una democracia cooptada por estructuras políticas con asociado a grupos armados”, alerta Diego Alejandro Pedraza, de la Fundación Pares.

Se trata de una fórmula peligrosa que, sin el uso de una sola bala o la detonación de un artefacto explosivo o un dron con sobrevuelo amenazante, termina cooptando la democracia sin hacer el menor ruido.

