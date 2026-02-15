Presidente Gustavo Petro: "El salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto"

En una alocución emitida durante la noche de este domingo, el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que "el salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto" y convocó para este jueves movilizaciones en las plazas públicas del país en defensa del llamado "salario mínimo vital". Este pronunciamiento del jefe de Estado se da luego de que el Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que aumentó en un 23,7% esa retribución para 2026 y le ordenó al Gobierno nacional expedir un decreto transitorio mientras se toma una decisión de fondo.

"El nuevo decreto va a mantener un salario vital solo con los nuevos estudios que se tienen que allegar al magistrado Morales, lo pide él", manifestó el mandatario refiriéndose al magistrado del Consejo de Estado Juan Camilo Morales Trujillo, quien emitió la decisión del alto tribunal, máximo de lo contencioso administrativo en Colombia. "Solo que con las realidades económicas que desde el día que yo firmé sustentan que no nos equivocamos, pero que puede modificarse el salario vital decretado, de acuerdo a las nuevas realidades económicas", agregó Petro, quien durante la alocución afirmó que "todos los datos indican que no es cierto lo que venían pregonando ciertos sectores (...) en el sentido de que el salario vital iba a desatar una oleada de alza de precios y un desempleo mayúsculo".



Petro, quien este domingo reafirmó que si bien respeta la decisión del Consejo de Estado a su juicio "no debió ser suspendido el decreto", dijo que pedirá una explicación al alto tribunal, pues en el auto que ordenó la suspensión provisional se omitió el carácter prevalente de la protección constitucional al trabajo, el cual está establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-815 de 1999. "Yo voy a aceptar que se genere un decreto transitorio, primero vamos a aclarar esto con el magistrado, eso hace que de los ocho días se tenga que usar más días para que él nos explique por qué esta frase de carácter prevalente no está en su auto, nosotros de todas maneras -es orden de la Constitución y de la Corte Constitucional- lo tendremos en cuenta en el decreto nuevo transitorio, mientras se toma un fallo de fondo", explicó Petro.



El jefe de Estado también recordó que este lunes, en la sede del Ministerio del Trabajo, tendrá lugar la mesa de concertación que su Gobierno convocó para abordar el decreto transitorio, como se lo ordenó el Consejo de Estado, e hizo un llamado al diálogo. Cabe mencionar que los empresarios le dijeron a Noticias Caracol este fin de semana que mantendrán su propuesta de un aumento que no supere el 7,2% para futuras contrataciones, mientras que las centrales de trabajadores piden que el Ejecutivo se mantenga en ese 23,7% que decretó en diciembre pasado.

"Se puede hacer un pacto, indudablemente oiremos, pero inmediatamente después haremos el decreto nuevo, transitorio, ojalá con el resultado de una concertación. Los invito, pero manteniendo en claro que a partir del decreto presidencial del 31 de diciembre del año pasado, en Colombia rige un salario vital que es el mínimo vital de una familia", concluyó Petro, quien aprovechó la alocución para reiterar la invitación a los colombianos a que salgan el jueves a las calles para manifestarse en defensa del salario mínimo.

"El jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia, convoca el presidente, para defender el salario vital", dijo, y añadió que aquí no valen solo los argumentos jurídicos, económicos, de conveniencia, "sino que se resuelve también con la fuerza del pueblo trabajador" para defender "esta enorme conquista histórica".

El Consejo de Estado le ordenó al Gobierno nacional que emita "un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso" ya que, por su alto impacto económico, el aumento del mínimo ha sido demandado por empresarios y juristas.

Con el aumento del 23,7 %, el "salario mínimo vital" para 2026 fue fijado el pasado 30 de diciembre en dos millones de pesos, incluido el auxilio de transporte, y, según el Gobierno, esa subida beneficia a unos 2,3 millones de trabajadores, el 10 % de los asalariados del país. En Colombia el aumento del salario mínimo suele definirse a finales de año en una negociación tripartita entre las centrales obreras, los empresarios y el Gobierno. En caso de que no haya acuerdo, como ocurrió en diciembre pasado, el Ejecutivo puede fijarlo por decreto.

La subida del 23,7%, anunciada por el presidente colombiano superó las expectativas incluso de los sindicatos, que pedían un incremento del mínimo del 16 %, mientras que los empresarios ofrecían alrededor del 7 %. En ese sentido, el Consejo de Estado argumentó que para determinar el porcentaje de aumento del salario mínimo, "el Gobierno debe aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales vigentes", basado en variables como la inflación, el crecimiento del PIB y la productividad, entre otros.

