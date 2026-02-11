Amiga de María José Ardila revela detalles inéditos de muerte de joven tras reto con licor en un bar

La noche del sábado 25 de octubre de 2025, lo que comenzó como una celebración de cumpleaños en el norte de Cali se transformó en un suceso que ha conmocionado al país. María José Ardila, una joven madre de 23 años e ingeniera agroindustrial, perdió la vida tras participar en un reto de ingesta masiva de alcohol en la discoteca Sagsa. La joven, quien residía en Cali desde los seis años, planeaba mudarse a Estados Unidos en noviembre de 2025 junto a su esposo, Carlos Carvajal, para buscar un mejor futuro.

Séptimo Día reconstruyó lo ocurrido esa noche, en la que una joven madre de un bebé de 9 meses murió tras ingerir alcohol en exceso al participar en un reto propuesto en un bar.



El mortal reto del millón y medio de pesos en Cali

Nicolle Cañas, amiga cercana de María José y testigo presencial de los hechos, relató detalladamente cómo se desarrolló la jornada que terminó con el fallecimiento de la joven. Según su testimonio, la dinámica del desafío fue promocionada intensamente en redes sociales bajo la promesa de un premio de un millón y medio de pesos. Cañas explicó que el acceso al evento tenía condiciones económicas específicas: “Manilla normal costaba $40.000 y las manillas para hacer el reto costaban $50”.

El reto consistía en una serie de seis pasos de consumo de diferentes licores en tiempos récord. Los pasos incluían un “cucaracho doble” en cinco segundos, tres shots en el mismo tiempo, una cerveza consumida sin parar, tres shots adicionales sin usar las manos, trece segundos de consumo de aguardiente y, finalmente, ocho tragos diferentes ingeridos a través de un pitillo. Durante la ejecución de estas pruebas, Nicolle Cañas aseguró que se le impidió a la joven hidratarse adecuadamente: “María José quería como tomar agua durante los retos, pero nunca la permitieron, decían que no podía tomar nada más que no fuera el licor del reto”.



Los minutos de angustia y la falta de auxilio en la discoteca

A medida que avanzaba la madrugada, el estado de salud de María José comenzó a deteriorarse visiblemente. Su amiga relató que, tras ingerir el volumen de alcohol exigido por el establecimiento, la situación se tornó crítica alrededor de la 1:00 a.m. Nicolle narró los momentos de desesperación vividos cuando la joven perdió el conocimiento: “Ya María José no podía sostenerse por ella misma, ya estaba muy mal. Entonces, nosotras pues la agarramos de los brazos y la sentamos en la silla”.



En ese instante, la rigidez física de la joven alertó a sus acompañantes sobre la gravedad del cuadro clínico que presentaba: “Vimos que la boca ella estaba llena de comida. En ese momento yo intenté abrirle la boca, pero la mandíbula de María José estaba muy rígida”.



La denuncia de la familia y amigos se centra también en la presunta falta de auxilio por parte del personal de la discoteca. Nicolle Cañas sostuvo que, a pesar de la condición de inconsciencia de la joven, no recibieron apoyo médico básico en el lugar: “Nadie se ofrece ayudarnos. O sea, la gente solo pasaba por donde nosotras estábamos sentadas, cargando a María José y como que solo nos veían y ya”.



El traslado de urgencia y el diagnóstico médico fatal

Camilo Agudelo, amigo de la familia que se encontraba al otro extremo de la ciudad, tuvo que trasladarse para auxiliarla debido a la ausencia de una ambulancia o transporte gestionado por el local. Al llegar, Agudelo observó una actitud pasiva en los responsables del establecimiento: “Ellos simplemente estaban ahí presenciando cómo nosotros tratábamos de ayudarla”. El traslado hacia la Clínica de Occidente se realizó finalmente en un vehículo particular cerca de las 2 de la madrugada.

Al ingresar a urgencias, el personal médico informó que la joven se encontraba en estado crítico, inconsciente y con dificultades respiratorias severas. Yulisa Álvarez, madre de la víctima, recibió el parte médico inicial que explicaba las complicaciones físicas inmediatas: “El médico me empieza a explicar que broncoaspiró y que de los pulmones tenía mucha comida”. Tras cinco días en cuidados intensivos, se confirmó que la joven presentaba un daño cerebral total. El 31 de octubre de 2025, María José falleció.



Análisis médico sobre la peligrosidad del desafío

Desde la perspectiva médica, el toxicólogo Javier Rodríguez explicó que la mezcla de azúcar y alta concentración de licor en intervalos tan breves provoca que el alcohol afecte el cerebro de forma acelerada, eliminando el oxígeno y causando inflamación cerebral. Rodríguez advirtió que estas prácticas son peligrosas independientemente de la condición física del individuo: “Desde todo punto de vista, una cantidad tan alta lleva fácilmente a que la persona, independientemente de cualquier condición, pueda entrar en un estado de embriaguez grave”.

La familia insistió en que el establecimiento promovió un evento sin controles de salud mínimos. Carlos Carvajal, esposo de la joven, expresó su dolor ante la pérdida: “Es que no es solo que yo pierda una esposa, que es un ser increíble sino que es un hijo también que pierde a su mamá”. El padre de María José también cuestionó la naturaleza del reto organizado por la discoteca: “No puede pasar en Colombia que un establecimiento público esté tratando de agarrar a los jóvenes a hacer un reto de estos completamente homicida”.



Investigaciones legales y respuesta de las autoridades

La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación de oficio por el presunto delito de homicidio. Camilo Andrés Rojas, abogado de la familia Ardila, sostiene que el establecimiento incurrió en negligencia grave al no contar con protocolos de emergencia adecuados. Rojas argumentó que existe una corresponsabilidad legal: “Consideramos que el establecimiento de comercio incumplió todos los protocolos de atención de emergencias que debe tener un establecimiento de comercio. Promovió un reto que es nocivo para la salud del ser humano”.

Por su parte, la discoteca Sagsa emitió un comunicado en sus redes sociales expresando su postura: “Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda”. Séptimo Día le solicitó una entrevista a los administradores del bar, pero no aceptaron dar declaraciones.

No obstante, la familia denuncia que el establecimiento nunca los contactó de manera directa. Finalmente, el gremio de bares representado por Asobares en el Valle del Cauca, a través de Adriana Santander, manifestó su rechazo a este tipo de dinámicas: “Desde Asobares no vamos a promover estas actividades, no se puede jugar con la vida de las personas”.

