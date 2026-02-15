¿En qué va investigación del asesinato de Gustavo Aponte en Bogotá? Esta es una de las hipótesis

Las autoridades avanzan en la investigación por el asesinato del empresario del sector arrocero Gustavo Andrés Aponte esta semana en Bogotá, que junto a su escolta fueron ultimados por sicarios en el norte de la capital. Las pistas buscan determinar qué hay detrás de este crimen. Y es mientras pasan las horas, crecen las preguntas de quién pudo haber querido atentar contra él y de paso contra su escolta Luis Gabriel Gutiérrez.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"Yo necesito saber por qué mataron a nuestro hijo", afirmó Gustavo Adolfo Aponte, papá del empresario arrocero asesinado en Bogotá, desde la funeraria donde familiares y amigos recordaron a Gustavo como un hombre bueno. "Ustedes se podrán imaginar el dolor de padre, el dolor de madre. Nosotros somos una familia pequeña, dos hijos cada uno con sus nietos. Gustavo Andrés, una persona fuera de serie, todo el mundo lo quería mucho, muy mariano... Pues nos dieron en la torre, nunca nos lo imaginamos porque Gustavo Andrés no tenía enemigos, no sé quién hizo esta maldad", agregó el padre del empresario.



Para los investigadores fue un atentado planeado minuciosamente, hubo seguimientos a las rutinas de Gustavo Andrés, así como toda una puesta en escena para que el sicario que vestía con corbata pasara desapercibido. Según los primeros hallazgos, hay una red criminal detrás del asesinato. "Ya hemos analizado unos videos y estamos haciendo unos recorridos, y estamos en la identificación de las personas. Es un proceso que tiene unas órdenes de policía judicial, que emite tanto el fiscal hay unas que están avaladas por un juez de garantías, la investigación va como debe ir personal dedicado exclusivamente a esta investigación", detalló el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.



Una de las hipótesis apunta al presunto cobro de una extorsión que había recibido Gustavo Aponte, un hecho que no es desconocido para los empresarios del gremio arrocero. Desde Fedearroz señalan que precisamente que ese tipo de amenazas, las llamadas extorsivas, son a las que está expuesto todo ese sector.

Publicidad

Sobre la investigación, las más de 50 horas de grabación han permitido la identificación de uno de uno de los sicarios. El tema del sicariato en Colombia, según expertos, presenta cifras en aumento. Estimaciones apuntan a que en Colombia hoy de cada cuatro homicidios tres corresponden a casos de sicariato.

A principios de los años 90, el abuelo de Gustavo Andrés Aponte había sido víctima de un secuestro por parte de la guerrilla. Desde allí él había asumido las riendas de la fundación que lleva el nombre de Gustavo Aponte Rojas. "Nos duele el corazón porque no solamente era el jefe sino también era el padre de familia, era también enviado de dios porque así él lo hacía saber a través de sus obras sociales y sus obras espirituales", señalan desde esa fundación.

Publicidad

Su familia y amigos hoy claman justicia en medio de una investigación asumida por un fiscal especializado que cuenta con testimonios, entrevistas, videos y otros elementos que serán determinantes para esclarecer lo que pasó.

NOTICIAS CARACOL