¿Fue elegido como jurado de votación para elecciones del 8 de marzo? Estos son sus beneficios

Las elecciones del 8 de marzo de 2026 definen la composición del Senado y la Cámara de Representantes, de acuerdo con el calendario electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En esta jornada, miles de ciudadanos fueron designados como jurados de votación, un rol obligatorio según el Código Electoral.

¿Qué es un jurado de votación?

La Registraduría define al jurado como un ciudadano designado mediante sorteo electrónico para atender la mesa de votación. Su función es recibir votantes, verificar su identidad, entregar la tarjeta electoral, custodiar la urna, registrar la información en los formularios oficiales y participar en el escrutinio de mesa. El puesto debe ser atendido desde las 7:00 a. m. hasta finalizar el conteo y la entrega de documentos al delegado, que ocurre después del cierre a las 4:00 p.m.

La Registraduría recopila listados enviados por empresas, entidades educativas, organizaciones políticas y otras instituciones. Con base en estos listados realiza un sorteo electrónico aleatorio. Cada mesa de votación recibe seis jurados, distribuidos en los cargos de presidente, vicepresidente y vocales. La designación se considera notificada con la sola publicación de la lista en un lugar público. Ojo, porque no recibir correo o mensaje directo no exime del cumplimiento del deber.



¿Cuáles son los beneficios para los jurados de votación?

Día de descanso compensatorio remunerado: el artículo 105 del Código Electoral establece que todo jurado de votación tiene derecho a un (1) día de descanso compensatorio remunerado, que debe tomarse dentro de los 45 días hábiles siguientes a la jornada electoral. Este beneficio aplica para trabajadores del sector público y privado. El empleador no puede negarlo, condicionar su uso ni exigir reposición del tiempo.

De otro lado, cuando el jurado es menor de edad y participa en elecciones de Consejos de Juventud, recibe 20 horas del servicio social estudiantil obligatorio, certificado por la Registraduría. Este beneficio aplica únicamente para este tipo de elección. La Registraduría aclara que no hay transporte ni alimentación para jurados. El presupuesto nacional no contempla estos gastos, por lo que cada jurado debe llegar por sus propios medios y asumir su alimentación durante la jornada.



¿Qué ocurre si un jurado de votación no asiste?

El servicio es obligatorio. No presentarse sin causal válida puede generar sanciones, según el Código Electoral. La sanción económica puede oscilar entre uno y diez salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para el año 2026, teniendo en cuenta que el salario mínimo fue fijado en $1.750.905, la multa máxima por no cumplir como jurado de votación asciende a $17.509.050.



Si aún desconoce si fue designado como jurado de votación, lo que debe hacer es ingresar a la página web de la Registraduría a través del enlace El enlace oficial es https://www.registraduria.gov.co. Posteriormente, ir al menú “Electoral” y luego seleccionar la opción “Consulte si es jurado de votación”. Allí, el sistema pide el número de documento y muestra si existe nombramiento, junto con el puesto y la mesa asignados. La recomendación es hacer este proceso más de una vez, ya que los listados pueden sufrir cambios antes del día de las elecciones.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

