Tragedia en Versalles: ataque armado deja un hombre y una menor muertos en Valle del Cauca

La noche del sábado 14 de febrero conmocionó a la ciudadanía del municipio de Versalles, Valle del Cauca, luego de que un ataque armado en el barrio Los Olivos dejara como saldo la muerte de un hombre en un aparente acto de sicariato, lamentablemente una menor de siete años también fue impactada por una bala perdida que apagó su vida. Estos hechos hoy son materia de investigación por parte de las autoridades del departamento de Valle del Cauca.



Las víctimas fueron identificadas como Mario Gómez, mototransportador y primo de la actual alcaldesa del municipio, y la menor Violeta Carvajal, quien falleció en el hospital local tras resultar herida durante el ataque. De acuerdo con la información conocida, hombres armados habrían disparado contra Gómez en el sector residencial, provocando su muerte en el lugar.

En medio de ese mismo hecho violento, la niña fue alcanzada por un proyectil. Aunque fue trasladada a un centro asistencial del municipio, la gravedad de la herida impidió que los médicos salvaran su vida. Su fallecimiento elevó la tragedia a un doble homicidio que ha generado consternación entre los habitantes de Versalles, una localidad del norte del Valle del Cauca.

Las autoridades confirmaron que los hechos ocurrieron en el barrio Los Olivos en horas de la noche y que actualmente se adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del ataque, identificar a los responsables y determinar los móviles que llevaron a la acción armada.



Como parte de la respuesta institucional, se convocó un consejo de seguridad en el municipio para evaluar la situación y coordinar las acciones correspondientes. "Rechazamos de forma contundente todo acto de violencia en nuestro municipio, y con mayor razón cuando se afecta a nuestros niños. La vida de nuestros menores es sagrada y su protección debe estar por encima de cualquier circunstancia".



El hombre era reconocido por su trabajo, actividad con la que, según allegados, se ganaba el sustento diario. Su asesinato no solo golpea a su familia, sino que se suma a la preocupación en el municipio de Versalles por la seguridad en la zona, tras un hecho violento que dejó además la muerte de una menor de edad en medio del ataque armado.

Desde la administración municipal se informó que, tras lo ocurrido, se adelantó un consejo de seguridad para evaluar la situación y coordinar acciones institucionales. “Durante el Consejo se ratificó el acompañamiento y respaldo de la Fuerza Pública para reforzar las acciones de seguridad y avanzar en la identificación y captura de los responsables. Confiamos en que las autoridades actuarán con firmeza para que este crimen no quede en la impunidad”, explicó la alcaldía del municipio.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita esclarecer lo ocurrido en el barrio Los Olivos. Como parte de las medidas anunciadas, se ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien brinde datos que conduzcan a la identificación y ubicación de las personas que habrían participado en el ataque armado registrado en la noche del sábado.

El caso ha generado reacciones de figuras públicas del municipio y de allegados a las víctimas. El exalcalde de Versalles entre 2008 y 2011, Jorge Hernan Gomez Angel, expresó en redes sociales su pesar por la muerte de su primo y de la menor. En su mensaje afirmó que lo sucedido no es “una noticia más”, sino “una herida abierta en el corazón de un pueblo”, al referirse al impacto que deja la pérdida de dos vidas en un mismo hecho violento.

Entretanto, el municipio permanece a la espera de resultados que permitan esclarecer lo sucedido y dar respuesta a una comunidad que hoy llora la muerte de un trabajador conocido y de una menor cuya vida fue truncada de manera violenta e inesperada.

