La discusión de los precandidatos del Frente por la Vida por la Constitución Política: "No sirve"

Los precandidatos de la consulta del Frente por la Vida estuvieron en el debate de Noticias Caracol, por donde ya habían pasado los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia y la Consulta de las Soluciones. Cada una de las consultas elegirán su candidato el próximo 8 de marzo, mismo día en el que se vota por el siguiente Congreso de la República.

Los miembros del Frente por la Vida son: Roy Barreras, del movimiento Solo con Roy ganamos todos; Martha Viviana Bernal Amaya, avalada por el partido La Fuerza; Héctor Elías Pineda Salazar, también avalado por el partido La Fuerza; Daniel Quintero Calle, avalado por el partido Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO); y Edison Lucio Torres Moreno, avalado por el Partido del Trabajo de Colombia (PTC).

La discusión entre los precandidatos frente a la Constitución Política

Lo que empezó como una pregunta del déficit fiscal durante el Gobierno de Gustavo Petro, se convirtió en una discusión de la Constitución Política de Colombia entre los precandidatos Héctor Elías Pineda y Edison Lucio Torres. Se planteó si para manejar el deficit se haría una entrategia de más deuda, menos gasto o más impuestos. Primero hablaron Roy Barreras y Daniel Quintero, para luego seguir con Pineda, quien aseguró que había que hacer menos gastos en el Gobierno.



"Menos gastos superfluos, eso hay que acabarlo. Oficina de primeras damas, eso no puede seguir siendo... hay que sacar a la familia de primer grado de consanguinidad del rollito... Frente a esto y la economía del narcotráfico hay que poner el dedo en la herida y el dedo en la herida está en los lavaderos. Mientras exista narcotráfico y exista bancos que reciban la plata. Eso hay que perseguirlo. Hay que cumplir el compromiso del Estado colombiano con el estado de los Estados Unidos. Perseguir las mafias, los criminales, incluido al ELN", aseguró Pineda.



Por su parte, Torres dijo que la regla fiscal desde Juan Manuel hasta Iván Duque antes de llegar Petro no servía, argumentando que quedaba muy poco para la inversión social. En ese momento fue cuando el precandidato criticó la posición de Pineda y su defensa de la carta magna de Colombia. "Algo absurdo en un país democrático que el señor Héctor anda en las nubes con la Constitución Nacional que no sirve para un carajo tampoco. El neoliberalismo se apoderó de la Constitución del Estado".

Pineda tuvo respuesta y le respondió a Torres por su crítica a la Constitución. " Un candidato a ser jefe de estado, que reconozca públicamente que esto es una porquería (con la Constitución en la mano), eso no es aceptable . Estas reglas del juego si no estamos de acuerdo con ella. Hay que modificarla en los términos y en los escenarios que este libro nos ordena y nos manda", dijo Pineda. Por su parte, Torres aseguró que le tergiversaron su intervención: "No he dicho que es una basura... He dicho que no sirve para un carajo y usted sabe el significado que tenemos en la costa Caribe de carajo. Necesitamos una nueva Constitución que la decida el pueblo, porque el pueblo manda".