Luis Gilberto Murillo renuncia a su candidatura y se adhiere a la campaña de Iván Cepeda

El excanciller Luis Gilberto Murillo anunció este miércoles que decidió renunciar a su candidatura a la Presidencia de la República para adherirse a la campaña de Iván Cepeda, a pocas semanas de la primera vuelta, que se desarrollará el próximo 31 de mayo. "Hoy he tomado una decisión pensando en Colombia y no en intereses personales", aseguró en su cuenta de X.

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En un video en el que aparece junto con el candidato del Pacto Histórico, Murillo añadió que esta decisión la toma "con convicción, porque el país necesita unir capacidades, abrir oportunidades y construir desde los territorios una gran Alianza x la Vida. No es una decisión ideológica, es una decisión por el futuro de Colombia".

Por su parte, Gabriel Becerra, integrante del comité programático y político de la campaña de Iván Cepeda, dijo en entrevista con Noticias Caracol que el anuncio de Murillo "va en la dirección de la decisión política que tenemos y que le transmitimos a todos nuestros simpatizantes de ganar en primera vuelta".



Además, Becerra resaltó los logros de Murillo, quien fue gobernador del Chocó y embajador en Estados Unidos: "Es una persona con una trayectoria profesional brillante, surgido de un territorio que ha sido afectado desde el punto de vista de la exclusión social y política, que fue gobernador de su departamento, que fue ministro del medio ambiente, que fue canciller, que fue embajador en los Estados Unidos, que puede aportar mucho a esta idea de la alianza por la vida, de un proyecto que recoja las mayorías nacionales más allá del Pacto Histórico, de las izquierdas y del progresismo".



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