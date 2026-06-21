Más de 10.000 colombianos votaron en Argentina: así fue la participación en la segunda vuelta

Argentina fue uno de los países donde los colombianos residentes en el exterior participaron en la segunda vuelta presidencial realizada este 21 de junio de 2026. En territorio argentino, un total de 21.438 colombianos estaban habilitados para ejercer su derecho al voto. Los sufragios depositados en ese país hicieron parte del consolidado del voto en el exterior reportado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Además, el presidente de Argentina, Javier Milei, fue de los primeros en felicitar a Abelardo de la Espriella, quien según los resultados preliminares ha ganado las elecciones presidenciales de Colombia.

"El león y el tigre rugen en Latinoamérica", escribió Milei en sus redes sociales en alusión a su apodo (león) y al del presidente electo colombiano (conocido como El Tigre), también representante de la extrema derecha.



Milei añadió: "Felicito enormemente a por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico".



Estos fueron los votos de los colombianos en Argentina

De acuerdo con el preconteo, con el 100 % de las mesas informadas, es decir, 56 de las 56 mesas habilitadas, participaron 10.479 votantes, lo que representa una asistencia del 48,88 % de los ciudadanos habilitados.

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Del total de sufragios contabilizados, 10.457 fueron votos válidos (99,79 %). De ellos, 10.267 correspondieron a votos por candidatos (98,18 %) y 190 fueron votos en blanco (1,81 %). Además, se registró un voto no marcado (0,01 %) y 21 votos nulos (0,20 %).

Resultados por fórmula presidencial

Según el preconteo, la fórmula integrada por Iván Cepeda y Aida Quilcué obtuvo 5.550 votos, equivalentes al 53,07 % de la votación.

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Por su parte, la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo Abondano alcanzó 4.717 votos, correspondientes al 45,10 % de los sufragios registrados en Argentina.

Así votaron los colombianos en otros consulados y puntos de votación en el exterior

Con el 99,7 % de las mesas informadas, la ventaja de De la Espriella entre los colombianos residentes fuera del país fue muy superior a la registrada dentro del país, donde el resultado provisional muestra una diferencia inferior a un punto porcentual frente a Cepeda.

Los resultados del voto en el exterior mostraron que el ultraderechista, apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump, amplió la ventaja que ya había obtenido sobre Cepeda en la primera vuelta cuando alcanzó 319.962 votos, equivalentes al 54,36 %.

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El candidato del movimiento Defensores de la Patria obtuvo sus mejores resultados en países con importantes comunidades de emigrantes colombianos, especialmente Estados Unidos, donde consiguió 177.770 votos, equivalentes al 80,83 % de los sufragios válidos contabilizados hasta el momento. También ganó con amplitud en Canadá, Venezuela, Panamá, Ecuador y México.

Cepeda, por su parte, se impuso en varios países europeos como Alemania, Francia, Austria, Suecia y Bélgica, así como en Australia y Argentina.

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En España, el país con mayor número de votantes colombianos en Europa, Cepeda obtuvo 66.945 votos, equivalentes al 49,84 % de los sufragios.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co