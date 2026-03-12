En vivo
Maurice Armitage declina su candidatura a la Presidencia de Colombia: estos son sus motivos

Maurice Armitage declina su candidatura a la Presidencia de Colombia: estos son sus motivos

"No tengo una fuerza política detrás", dijo el exalcalde de Cali y empresario sobre su decisión.

Por: María Paula González
Actualizado: 12 de mar, 2026
Maurice Armitage: “Tenemos que cambiar la mentalidad” de los colombianos y “entender al otro”
"Ojalá Dios me dé salud para poder hacerlo", dijo Maurice Armitage sobre su aspiración presidencial -
Colprensa

El exalcalde de Cali, Maurice Armitage, anunció este jueves 12 de marzo que decidió dar un paso al costado en la carrera por la Presidencia de la República. El empresario colombiano publicó un comunicado en su cuenta oficial de X dando a conocer sus razones.

Armitage aseguró que tomó la decisión porque cree que "se necesita depurar el número de candidatos que competirá por la presidencia para no fragmentar más la votación" y que, a manera personal, "yo no soy político, ni tengo una fuerza política detrás".

Además, el ahora excandidato presidencial señaló que reconoce la legitimidad de las demás candidaturas, una prueba de que el país tiene una "democracia sana", y que es evidente ante el panorama nacional que "las fuerzas políticas ya están razonablemente alineadas para asumir una recta final".

A pesar de su decisión de desistir de la candidatura presidencial, Maurice Armitage resaltó que durante el tiempo que estuvo opcionado su campaña política fue su gran prioridad. "No hay nada a lo que le haya dedicado más tiempo que a mi candidatura presidencial: conformé un equipo competente con el que sacamos adelante nuestro plan de gobierno, diseñamos la publicidad de la campaña, separamos vallas, grabamos el video de lanzamiento y realizamos los trámites necesarios para la inscripción en la Registraduría".

Sobre lo que viene a futuro para él, tras abandonar la candidatura, el empresario caleño resaltó que seguirá "estoy convencido de que puedo seguir aportándole más a la sociedad como empresario. He dedicado gran parte de mi vida a valorar al ser humano y a distribuir el ingreso para consolidar empresas productivas y sostenibles. Ese es mi legado, y seguiré practicándolo y promoviéndolo".

Concluyó su comunicado con un agradecimiento a las personas que durante este período apoyaron "desinteresadamente" su candidatura.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL

