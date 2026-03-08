Ellos son los candidatos que seguirían en carrera a la Presidencia de Colombia tras consultas

Claudia López, Roy Barreras y Paloma Valencia fueron los grandes ganadores de las consultas interpartidistas que se llevaron a cabo durante la jornada electoral de este domingo 8 de marzo. Con estos resultados, algunos precandidatos que apuntaban a llegar a la Casa de Nariño quedaron descartados, y ya muchos de ellos anunciaron sus respectivos apoyos a pocos meses de la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo.

Los aspirantes que no podrán ser candidatos oficiales, al haber aceptado integrar la consulta y sus respectivas normas establecidas, son los siguientes:



Juan Daniel Oviedo

Juan Manuel Galán

Juan Carlos Pinzón

Victoria Dávila

Enrique Peñalosa

Aníbal Gaviria

David Luna

Mauricio Cárdenas

Leonardo Huerta

Daniel Quintero

Edison Torres

Martha Bernal

Héctor Elías Pineda

En contraste, e integrando a aquellos candidatos ganadores de las consultas, estos son los candidatos presidenciales oficiales que competirán por llegar a la Presidencia de la República el próximo 31 de mayo. Es necesario tener en cuenta que en esta lista se incluyen aquellos que obtuvieron mayor visibilidad en la más reciente encuesta Invamer, y que, no obstante, la lista podría cambiar.



¿Quiénes son los candidatos a la Presidencia 2026 que tendría Colombia para primera vuelta?

Entre los candidatos a la Presidencia de la República más conocidos que se disputarían los votos del electorado nacional se encuentran los siguientes:



Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella

Claudia López

Paloma Valencia

Sergio Fajardo

Clara López

Santiago Botero Jaramillo

Roy Barreras

Miguel Uribe Londoño

Luis Gilberto Murillo

Carlos Caicedo

Luis Carlos Reyes

Daniel Palacios

Maurice Armitage

Mauricio Lizcano

Sondra Macollins

Juan Fernando Cristo

A excepción de aquellos candidatos que ganaron sus respectivas consultas interpartidistas, también es probable que algunos de los candidatos que se postularon a la presidencia se hagan de lado en los próximos meses y opten por no continuar en su carrera electoral para apoyar a otros más fuertes, por lo que la lista se mantiene sujeta a cambios.



¿Cuáles fueron los resultados de las consultas interpartidistas de este domingo 8 de marzo?

Con corte al boletín 67 del preconteo electoral, con un 98,81 por ciento de las mesas informadas y 7.022.153 votos, estos son los resultados de las consultas interpartidistas:



La Gran Consulta por Colombia: 5.814.747 votos

Paloma Valencia: 45,69%

Juan Daniel Oviedo: 17,78%

Juan Manuel Galán: 4,64%

Vicky Dávila: 3,36%

Juan Carlos Pinzón: 4,21%

Enrique Peñalosa: 2,29%

David Luna: 1,62%

Aníbal Gaviria: 2,10 %

Mauricio Cárdenas: 1,06%



Consulta de las Soluciones: 506.317 votos

Claudia López: 8,14%

Leonardo Huerta: 0,62%



Frente por la Vida: 591.732 votos

Roy Barreras: 3,63%

Daniel Quintero: 3,21%

Edison Lucio Torres: 0,60%

Martha Viviana Bernal: 0,56%

Héctor Elías Pineda: 0,39%

