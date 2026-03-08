Ellos son los candidatos que seguirían en carrera a la Presidencia de Colombia tras consultas

Claudia López, Roy Barreras y Paloma Valencia fueron los grandes ganadores de las consultas interpartidistas que se llevaron a cabo durante la jornada electoral de este domingo 8 de marzo. Con estos resultados, algunos precandidatos que apuntaban a llegar a la Casa de Nariño quedaron descartados, y ya muchos de ellos anunciaron sus respectivos apoyos a pocos meses de la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo.
Los aspirantes que no podrán ser candidatos oficiales, al haber aceptado integrar la consulta y sus respectivas normas establecidas, son los siguientes:
- Juan Daniel Oviedo
- Juan Manuel Galán
- Juan Carlos Pinzón
- Victoria Dávila
- Enrique Peñalosa
- Aníbal Gaviria
- David Luna
- Mauricio Cárdenas
- Leonardo Huerta
- Daniel Quintero
- Edison Torres
- Martha Bernal
- Héctor Elías Pineda
En contraste, e integrando a aquellos candidatos ganadores de las consultas, estos son los candidatos presidenciales oficiales que competirán por llegar a la Presidencia de la República el próximo 31 de mayo. Es necesario tener en cuenta que en esta lista se incluyen aquellos que obtuvieron mayor visibilidad en la más reciente encuesta Invamer, y que, no obstante, la lista podría cambiar.
¿Quiénes son los candidatos a la Presidencia 2026 que tendría Colombia para primera vuelta?
Entre los candidatos a la Presidencia de la República más conocidos que se disputarían los votos del electorado nacional se encuentran los siguientes:
- Iván Cepeda
- Abelardo de la Espriella
- Claudia López
- Paloma Valencia
- Sergio Fajardo
- Clara López
- Santiago Botero Jaramillo
- Roy Barreras
- Miguel Uribe Londoño
- Luis Gilberto Murillo
- Carlos Caicedo
- Luis Carlos Reyes
- Daniel Palacios
- Maurice Armitage
- Mauricio Lizcano
- Sondra Macollins
- Juan Fernando Cristo
A excepción de aquellos candidatos que ganaron sus respectivas consultas interpartidistas, también es probable que algunos de los candidatos que se postularon a la presidencia se hagan de lado en los próximos meses y opten por no continuar en su carrera electoral para apoyar a otros más fuertes, por lo que la lista se mantiene sujeta a cambios.
¿Cuáles fueron los resultados de las consultas interpartidistas de este domingo 8 de marzo?
Con corte al boletín 67 del preconteo electoral, con un 98,81 por ciento de las mesas informadas y 7.022.153 votos, estos son los resultados de las consultas interpartidistas:
La Gran Consulta por Colombia: 5.814.747 votos
Paloma Valencia: 45,69%
Juan Daniel Oviedo: 17,78%
Juan Manuel Galán: 4,64%
Vicky Dávila: 3,36%
Juan Carlos Pinzón: 4,21%
Enrique Peñalosa: 2,29%
David Luna: 1,62%
Aníbal Gaviria: 2,10 %
Mauricio Cárdenas: 1,06%
Consulta de las Soluciones: 506.317 votos
Claudia López: 8,14%
Leonardo Huerta: 0,62%
Frente por la Vida: 591.732 votos
Roy Barreras: 3,63%
Daniel Quintero: 3,21%
Edison Lucio Torres: 0,60%
Martha Viviana Bernal: 0,56%
Héctor Elías Pineda: 0,39%
