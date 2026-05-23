Mauricio Lizcano revela qué le gusta y qué no del Gobierno de Petro: esto dice de la paz total

El exministro Mauricio Lizcano estuvo en Candidatos en Sala de Prensa para exponer sus propuestas y hablar sobre su gestión en el Gobierno de Gustavo Petro. Reconoció que hay cosas que le gustan de esa administración, pero en otras no ve futuro.

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“Lo que más me gusta de ese momento y que todavía me gusta es la lucha contra las élites”, señaló, recalcando que “estábamos cansados de las élites políticas. El tema social, que me pareció válido en su momento”.

Sin embargo, dijo, “empezó en el final del tramo de su gobierno a pelear más fuerte con las cortes, a insultar al Banco de la República; a hacer estos gabinetes públicos, que era totalmente un show; el tema de la paz total, que lo critiqué además mucho cuando estaba en el gobierno dentro del gabinete, y el tema de la salud que reventó”.



Por eso, consideró “que hay que acabar la paz total, que es la fuente de todo lo que está pasando hoy en términos de seguridad en Colombia; hay que recuperar la autoridad con mucha tecnología, con bloques de búsqueda; quitarle la señal de las cárceles a las llamadas”.



¿Por qué estuvo en el Gobierno Petro?

Lizcano explicó que “entré al gobierno pensando hacer temas de tecnología” porque “esto fue en lo que yo me formé, es la oportunidad de lo que quiero hacer, y la ventaja es que como la tecnología no es de derecha ni izquierda, no tengo que meterme en las demás peleas”.



Lo que dice de las encuestas

Al respecto, consideró que “el 50 % de los colombianos son petristas y quieren a Petro, me hubiera quedado con Petro, hubiera alabado a Petro estos dos años de campaña y le aseguro que no estaría en el margen de error que estoy en las encuestas”.



“Si yo me hubiera querido acomodar y pensar en mi electorado, y en mi carrera política y en mis votos, créame que me hubiera convenido ser más petrista, que haber tomado una posición de independencia”, agregó Mauricio Lizcano. (Lea también: Encuesta Invamer: Iván Cepeda 44,6%; Abelardo De La Espriella 31,6%; Paloma Valencia 14,0%)



Relaciones con Ecuador y Venezuela

El candidato presidencial aseguró que “si hay alguien que pueda resolver el tema de Ecuador, le diría, sin chicanear, en dos horas el día de la misma posesión, sería yo y es el tema que más le conviene a la frontera”, asegurando que es “amigo personal de Daniel (Noboa)”.

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“Yo he intentado resolver con él el problema”, pero “la última vez me dijo ‘somos amigos, pero este tema es político, hasta que Petro no resuelva sus temas yo no resuelvo los míos’; en eso más no puedo hacer”, dijo sobre este tema.

“El tema de Venezuela va a ser cada vez más fácil porque realmente quien está controlando Venezuela es los Estados Unidos, y tenemos una gran oportunidad económica para vender nuestros productos”, afirmó.



“Las políticas del gobierno en términos económicos no han sido malas”

“El aumento del salario mínimo me parece que fue una buena decisión porque mira cómo ha aumentado el consumo y cómo está el crecimiento económico, y muchas personas están viviendo mejor. No ha subido mucho la inflación”, dijo Mauricio Lizcano, aunque reconoció “que sí falta bajar ayudar a los empresarios”, con medidas como bajar los impuestos.

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Por otro lado, manifestó que el gobierno se ha equivocado “en el aumento del gasto desmedido, la poca eficiencia en ejecución y comprar esos TES al 14 % que hace hoy que nuestro presupuesto casi que debamos cuatro veces más en deuda externa”.



¿Estaría de acuerdo con cambiar la Constitución?

“Estamos en el peor momento de la historia para llamar una constituyente”, aseveró Mauricio Lizcano, señalando que con ella “se va a destruir al otro, va a acabar con el otro, mejor dicho, vamos a terminar en una guerra civil”, ya que no hay forma “de llegar a consenso”.

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