Esta sería la causa de muerte oficial de Yulixa Toloza, según fuentes de Medicina Legal

En un voluminoso expediente reposan las pruebas que hoy hacen parte del caso de Yulixa Toloza, la mujer que falleció tras someterse a un procedimiento estético en un centro estético ilegal en Bogotá. Noticias Caracol conoció los detalles que hoy están en poder de la Fiscalía para avanzar en la investigación, así como la causa de muerte, que fue revelada por fuentes del Instituto de Medicina Legal.



De momento, cinco personas han sido capturadas por su presunta vinculación al caso. Dos de ellas fueron detenidas en Cúcuta y las otras tres fueron capturadas en Venezuela, después de que empezara a circular una circular azul emitida por la Policía Internacional (Interpol).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Así ha avanzado el caso en Colombia

El pasado 21 de mayo, la Fiscalía General de la Nación solicitó a un juez de control de garantías que los ciudadanos venezolanos Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequera Delgado sean enviados a la cárcel por su presunto vínculo con el caso. El ente judicial les imputó los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Ninguno aceptó los cargos.



Por otra parte, en Venezuela, María Fernanda Delgado y Edinson Torres fueron imputados por resistencia a la autoridad. Los ciudadanos venezolanos fueron capturados en el estado de Portuguesa y este 21 de mayo vencía el plazo legal de 48 horas para ser presentados formalmente ante la justicia del vecino país.

La causa de muerte de Yulixa Toloza

Testimonios, la ruta del auto que se la llevó y fotogramas de las cámaras de seguridad componen el expediente. Según las fuentes de Medicina Legal, Toloza habría fallecido por una embolia pulmonar después de haberse sometido a una lipólisis con láser, procedimiento por el que pagó un valor de más de tres millones de pesos.



¿Qué es una embolia pulmonar?

El doctor Minyon Avellaneda, secretario ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP), explica que en esta patología se forman trombos o coágulos en las venas de las piernas, los cuales viajan a los pulmones y obstruyen la oxigenación de la sangre. “Esto genera un estado de hipoxia con una falta de oxígeno progresiva que puede llevar a la muerte”.



Los testimonios clave de la investigación

Una de las declaraciones conocidas por este medio fue la de una de las enfermeras del centro estético Beauty Láser, que operaba sin autorización para prestar esta clase de servicios médicos. La mujer contó que Toloza llegó una hora más tarde a la cita que había fijado con el establecimiento. Una vez en el lugar, firmó un consentimiento informado y pagó 3'700.000 pesos.

Publicidad

“Yo me encuentro con la paciente Yulixa, le indico que se retire la ropa, que se coloque un panty y un top, gorro y polainas para tomarle las fotos y medidas. Luego pasa el doctor Leo, que es el anestesiólogo, la canaliza, le hace unas valoraciones previas y le realiza una serie de preguntas. Él termina de realizar su proceso, que es el de canalizar, y pasa el doctor David Ramos y le pregunta a Yulixa qué resultados quiere y qué expectativas tiene sobre los resultados de su procedimiento”.



Asegura la enfermera que después de las 3 de la tarde evidenció que la mujer de 52 años se encontraba en mal estado, por lo que tanto el anestesiólogo como el médico regresaron para atenderla y le indicaron que, en caso de empeorar, llamarían a una ambulancia.

“Yo ya estaba desocupada, voy y reviso a Yulixa antes de irme. Ingreso a verla y Yulixa estaba en la camilla acostada boca abajo, pero estaba muy somnolienta. Llamo a María Fernanda y le digo que la paciente está muy somnolienta. María Fernanda baja y revisa a la paciente. Ella llama al Doc Leo y le indica que cómo está la paciente; el Doc Leo llega como a los 15 minutos y me pide que le busque un yelco, unas soluciones y un macrogotero. Y también llama al doctor David Ramos para que se devolviera, ya que se había ido como a las 5 de la tarde. Llega María Fernanda Delgado, quien es la enfermera. Llega el Doc David Ramos. Yo los vi a todos ellos con Yulixa”, declaró la trabajadora.

Publicidad

Delgado le habría indicado a la enfermera que ella pediría una ambulancia para llevar a la paciente de urgencia. Pero esta versión contrasta con el testimonio de una esteticista, quien asegura que María Fernanda pidió mantener a Yulixa en el centro y suministrarle oxígeno. A pesar del delicado estado de salud de Yulixa Toloza, en la hoja de registro el anestesiólogo (de nombre Leo, quien hoy es requerido por la justicia) consignó falsamente que la paciente toleró el procedimiento y que salió sin complicaciones.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co