Debate fórmulas vicepresidenciales EN VIVO: Juan Daniel Oviedo, Edna Bonilla y Leonardo Huerta

En Colombia Decide, Juan Daniel Oviedo, fórmula de Paloma Valencia; Edna Bonilla, fórmula de Sergio Fajardo y Leonardo Huerta, fórmula de Claudia López, se dan cita para presentar sus propuestas en la recta final de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

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La senadora Aida Quilcué, fórmula de Iván Cepeda, declinó la invitación a este debate. Por su parte, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, había confirmado su asistencia, pero canceló su participación a pocas horas del encuentro.

¿Quiénes son? ¿Cómo complementa la visión de gobierno de su candidato y como enfrentaría los distintos aspectos de la coyuntura nacional en eventual gobierno? Los candidatos responden en el debate de fórmulas vicepresidenciales.

