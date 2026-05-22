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Debate fórmulas vicepresidenciales EN VIVO: Juan Daniel Oviedo, Edna Bonilla y Leonardo Huerta

Las duplas de Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López en la carrera por la Presidencia presentan sus propuestas en Colombia Decide.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 22 de may, 2026
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En Colombia Decide, Juan Daniel Oviedo, fórmula de Paloma Valencia; Edna Bonilla, fórmula de Sergio Fajardo y Leonardo Huerta, fórmula de Claudia López, se dan cita para presentar sus propuestas en la recta final de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

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La senadora Aida Quilcué, fórmula de Iván Cepeda, declinó la invitación a este debate. Por su parte, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, había confirmado su asistencia, pero canceló su participación a pocas horas del encuentro.

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