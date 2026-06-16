¡Pilas! Cambios en la ley seca en Bogotá para la segunda vuelta presidencial: así funcionará

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció un ajuste en los horarios inicialmente contemplados para la medida, una decisión que busca garantizar la seguridad durante el proceso electoral sin afectar de manera anticipada la actividad comercial y nocturna de la ciudad.



De acuerdo con lo informado por la administración distrital, la ley seca comenzará a regir desde las 12:00 de la medianoche del viernes 19 de junio y no a las 6 de la tarde como se tenía previsto.

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Además, se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio. Durante ese periodo estará restringida la venta, comercialización y consumo de bebidas embriagantes tanto en establecimientos comerciales como en espacios públicos de la capital.

La determinación fue confirmada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien explicó que el horario fue ajustado luego de mantener conversaciones con diferentes sectores económicos de la ciudad, especialmente con representantes de establecimientos nocturnos y gremios comerciales.



“La ley seca para la segunda vuelta empezará el viernes a las 12 de la noche, no a las 6 de la tarde. Esto, luego de acordarlo con varios sectores comerciales de la ciudad”, expresó el mandatario.



Con esta decisión, los establecimientos podrán operar con normalidad durante gran parte del viernes, antes de la entrada en vigor de la restricción.

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La medida hace parte del conjunto de acciones adoptadas por el Distrito para garantizar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales y preservar el orden público durante uno de los momentos más importantes del calendario democrático del país.

El secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que la decisión responde al contexto nacional y a la necesidad de concentrar todos los esfuerzos institucionales en la protección de la jornada electoral.

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“Esta decisión se toma pensando en la situación que vive el país actualmente por la elección presidencial y de esta manera garantizar la seguridad de la ciudad con el mayor pie de fuerza posible y así garantizar un proceso electoral pacífico”, señaló el funcionario.

La secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López, respaldó la medida al señalar que durante estos días la ciudad tendrá varios eventos relacionados con el Mundial y otras actividades masivas que requerirán acompañamiento de las autoridades. En ese sentido, hizo un llamado a la convivencia y a la autorregulación ciudadana para garantizar el disfrute de los eventos y el normal desarrollo de la jornada electoral.

"Tenemos unos eventos que son retadores, pero son para el disfrute de la ciudad. Todo eso demanda capacidades en personal uniformado de la Policía Nacional, pero sobre todo la invitación es a la convivencia. El mejor juego en una selección de ocho millones de ciudadanos bogotanos debe ser regresar sanos y salvos a casa y bajo condiciones de autorregulación", manifestó López.

Además extendió una invitación a que "todos juguemos el mejor partido por la vida y por el disfrute este fin de semana, de cara también a una jornada democrática que debe responder con esas capacidades el domingo para la garantía de los derechos de los ciudadanos de Bogotá".

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¿Cuáles son las prohibiciones durante la ley seca?

Quedará restringido el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y también su expendio en establecimientos comerciales.

Además de la medida relacionada con el alcohol, la administración distrital informó que viene adelantando una serie de acciones preventivas para facilitar el desarrollo de la segunda vuelta presidencial. Entre ellas se encuentran mesas de concertación con distintos colectivos y organizaciones locales para reprogramar actividades y festivales urbanos que pudieran coincidir con la fecha de las elecciones.

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De acuerdo con el Distrito, estas reuniones buscan optimizar el uso del espacio público y permitir una mejor distribución del pie de fuerza de las autoridades durante el fin de semana electoral.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que pueda afectar la convivencia o constituya un hecho delictivo. Para ello recordaron que se encuentra habilitada la Línea de Emergencias 123, canal a través del cual pueden denunciarse incidentes que requieran atención inmediata.

La administración distrital insistió en que la colaboración de los ciudadanos será fundamental para mantener el orden durante la jornada electoral y contribuir al desarrollo de unas elecciones en paz.

En Bogotá estamos listos para ver a la Selección Colombia.



Varias buenas noticias:



1. ⁠Para los partidos de la Selección Colombia entre semana, el 17 y el 23 de junio, que terminan cerca de las 11 pm, TransMilenio tendrá varias rutas con horario extendido hasta las 12 de la… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 16, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co