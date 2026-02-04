¡Pilas! Este es el mensaje con el que realizan estafas notificando que fue jurado de votación

Colombia avanza en su agenda electoral prevista para este año, un calendario clave que incluye elecciones legislativas, presidenciales y una eventual segunda vuelta. En medio de este contexto democrático, las autoridades han encendido las alarmas por una nueva modalidad de estafa que busca aprovechar la expectativa y las dudas de los ciudadanos frente a la designación como jurados de votación.



La Secretaría de Seguridad de Bogotá notificó que están circulando mensajes de texto fraudulentos en los que supuestos remitentes informan a las personas que han sido seleccionadas como jurados de votación para las elecciones legislativas 2026. Estos textos incluyen enlaces sospechosos que, al ser abiertos hacen que la ciudadanía esté expuesta a ser victima de una práctica conocida como phishing.

Según la alerta emitida por las autoridades, al hacer clic en estos enlaces las víctimas quedan expuestas al hurto de datos personales, suplantación de identidad e incluso fraudes bancarios. Esta práctica es utilizada por redes criminales para engañar a los usuarios y obtener información sensible mediante mecanismos de apariencia legítima.

Los mensajes suelen generar sensación de urgencia, indicando plazos cortos para confirmar la designación como jurado o advirtiendo supuestas sanciones por no verificar la información. Esta estrategia busca que la persona actúe sin pensar y termine entregando datos como números de cédula, claves bancarias o accesos a plataformas digitales.



🚨¡ESTO ES FALSO! Delincuentes están enviando estos mensajes con supuestas citaciones de la Registraduría para ser jurado de votación y obtener sus datos personales.



Pilas #NoCaigaEnLaRed

❌No abra ningún enlace

❌Bloquee el número remitente

❌Verifique en… pic.twitter.com/ySZPUB0h39 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) February 2, 2026

Ante la recepción de este tipo de mensajes, las autoridades recomiendan de manera enfática:



No hacer clic en enlaces enviados por SMS

No compartir datos personales, bancarios ni contraseña

No reenviar el mensaje a otros contactos

Bloquear y reportar el número remitente

Es importante aclarar que la designación como jurado de votación solo puede verificarse a través de los canales oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ingresando directamente a su página web y nunca mediante enlaces recibidos por mensajes de texto o aplicaciones de mensajería.

“El llamado es a no confiar en mensajes que generen urgencia o soliciten información personal. Ninguna entidad oficial pide datos sensibles ni envía enlaces por SMS para este tipo de trámites. La verificación siempre debe hacerse en las páginas oficiales”, señaló César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

En caso de recibir este tipo de comunicaciones o de sospechar un intento de estafa, la ciudadanía puede reportar los hechos al CAI Virtual o al Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), a través del teléfono (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.

Durante 2026, miles de ciudadanos serán designados como jurados de votación, una función obligatoria y fundamental para garantizar la transparencia del proceso electoral. Precisamente por eso, los ciberdelincuentes buscan aprovechar la confusión previa a cada jornada democrática.



Así puede verificar si usted es jurado de votación

La consulta debe realizarse únicamente en el portal oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil: www.registraduria.gov.co. Dentro del sitio, se debe ingresar a la sección “Electoral” y seleccionar la opción “Consulte si es jurado de votación”, donde el sistema solicitará el número de cédula.

La Registraduría recomienda revisar la información más de una vez, ya que los listados pueden actualizarse antes de cada elección, y recuerde no abrir ningún enlace extraño sin antes verificar por los canales oficiales.

Ser jurado de votación es una obligación establecida en el Código Electoral. La inasistencia sin justificación puede generar sanciones económicas y disciplinarias. Para los ciudadanos particulares, la multa puede alcanzar hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, $17.509.050. Para los servidores públicos, la falta puede derivar en procesos disciplinarios adicionales.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co