Así reaccionaron candidatos del Frente por la Vida a la salida de Iván Cepeda de la consulta

Los candidatos de la consulta Frente por la Vida reaccionaron a la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de negarle al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, de participar en la consulta de la izquierda que se medirá en las urnas en las elecciones del 8 de marzo.

Cepeda se pronunció y anunció que “retiraremos nuestra participación en la consulta del 8 de marzo de 2026; y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año”.

Sus compañeros en la consulta (Juan Fernando Cristo, Camilo Romero y Roy Barreras) rechazaron la decisión del CNE y ahora, sin el senador, deberán esperar a los comicios de marzo que definirá cuál de los tres se enfrentará a su otrora aliado en el Frente por la Vida en primera vuelta.



El día de las elecciones legislativas los ciudadanos también tendrán la opción de decidir si votan por esa consulta o las otras dos que se inscribieron en la Registraduría: Consulta de las soluciones (de centro) y Gran Consulta por Colombia (de derecha).



“Urgente necesidad de reformar el sistema político y electoral en Colombia”

El primero en pronunciarse fue el exministro Juan Fernando Cristo, quien señaló que “terminó la novela del Consejo Nacional Electoral”.



Consideró que “es una lamentable decisión, viola los derechos políticos, no solo de Iván Cepeda, sino de los colombianos que votaron por él en octubre pasado. Demuestra además esta decisión la urgente necesidad de reformar el sistema político y electoral en Colombia”.

Aseguró que “mientras no tengamos un poder electoral independiente, autónomo, despolitizado, las decisiones del Consejo Nacional Electoral no van a tener legitimidad y credibilidad entre la ciudadanía”.

Aunque Cristo manifestó que “hay que respetar ese fallo dentro del ordenamiento vigente”, sostuvo “que no lo compartimos por antidemocrático”.

Anunció además que “en las próximas horas nos reuniremos con nuestro partido En Marcha, con su dirigencia, con los delegados a la anterior asamblea del partido el viernes pasado, para tomar una determinación del paso a seguir frente a esta nueva situación, y también esperamos dialogar con los compañeros de la coalición, de la consulta del Frente por la Vida, para intentar tomar decisiones de común acuerdo y en consenso”.

Noticia en desarrollo.

