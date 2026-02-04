En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO
IVÁN CEPEDA
LLUVIAS EN COLOMBIA
ÁLEX SAAB
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Así reaccionaron candidatos del Frente por la Vida a la salida de Iván Cepeda de la consulta

Así reaccionaron candidatos del Frente por la Vida a la salida de Iván Cepeda de la consulta

Juan Fernando Cristo consideró como “lamentable” la decisión del CNE, asegurando que se violan los derechos políticos de Cepeda. Camilo Romero rechazó la posición del órgano electoral y Roy Barreras manifestó que esto “es un atentado a la democracia”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de feb, 2026
Comparta en:
Candidatos del Frente por la Vida reaccionan a salida de Iván Cepeda de la consulta
En la imagen: Juan Fernando Cristo, Camilo Romero y Roy Barreras, candidatos de la consulta Frente por la Vida -
Colprensa

Los candidatos de la consulta Frente por la Vida reaccionaron a la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de negarle al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, de participar en la consulta de la izquierda que se medirá en las urnas en las elecciones del 8 de marzo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Cepeda se pronunció y anunció que “retiraremos nuestra participación en la consulta del 8 de marzo de 2026; y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año”.

Últimas Noticias

  1. ¡Pilas! Este es el mensaje con el que realizan estafas notificando que fue jurado de votación
    Ojo al dato -
    Archivo - Canva
    Elecciones Colombia

    ¡Pilas! Este es el mensaje con el que realizan estafas notificando que fue jurado de votación

  2. Iván Cepeda
    Iván Cepeda.
    Colprensa
    Elecciones Colombia

    Iván Cepeda anuncia que irá a primera vuelta: Pacto Histórico se retira de consulta de izquierda

Sus compañeros en la consulta (Juan Fernando Cristo, Camilo Romero y Roy Barreras) rechazaron la decisión del CNE y ahora, sin el senador, deberán esperar a los comicios de marzo que definirá cuál de los tres se enfrentará a su otrora aliado en el Frente por la Vida en primera vuelta.

El día de las elecciones legislativas los ciudadanos también tendrán la opción de decidir si votan por esa consulta o las otras dos que se inscribieron en la Registraduría: Consulta de las soluciones (de centro) y Gran Consulta por Colombia (de derecha).

“Urgente necesidad de reformar el sistema político y electoral en Colombia”

El primero en pronunciarse fue el exministro Juan Fernando Cristo, quien señaló que “terminó la novela del Consejo Nacional Electoral”.

Consideró que “es una lamentable decisión, viola los derechos políticos, no solo de Iván Cepeda, sino de los colombianos que votaron por él en octubre pasado. Demuestra además esta decisión la urgente necesidad de reformar el sistema político y electoral en Colombia”.

Publicidad

Aseguró que “mientras no tengamos un poder electoral independiente, autónomo, despolitizado, las decisiones del Consejo Nacional Electoral no van a tener legitimidad y credibilidad entre la ciudadanía”.

Aunque Cristo manifestó que “hay que respetar ese fallo dentro del ordenamiento vigente”, sostuvo “que no lo compartimos por antidemocrático”.

Publicidad

Anunció además que “en las próximas horas nos reuniremos con nuestro partido En Marcha, con su dirigencia, con los delegados a la anterior asamblea del partido el viernes pasado, para tomar una determinación del paso a seguir frente a esta nueva situación, y también esperamos dialogar con los compañeros de la coalición, de la consulta del Frente por la Vida, para intentar tomar decisiones de común acuerdo y en consenso”.

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Iván Cepeda

Pacto Histórico

Juan Fernando Cristo

Roy Barreras

Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad