En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO
REUNIÓN PETRO-TRUMP
LLUVIAS EN COLOMBIA
VENEZUELA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Capturan a Álex Saab en Venezuela, empresario colombiano que hizo parte del régimen chavista

Capturan a Álex Saab en Venezuela, empresario colombiano que hizo parte del régimen chavista

Estuvo preso en Estados Unidos y había llegado al país vecino desde 2023, tras un acuerdo con la Casa Blanca.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de feb, 2026
Comparta en:
alex saab
AFP

Álex Saab, el empresario colombiano señalado de ser testaferro del derrocado Nicolás Maduro y que estuvo en un alto cargo del régimen chavista, fue capturado en Venezuela.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Saab fue designado ministro de Industria, pero tras la captura de Maduro, que está en una cárcel de Estados Unidos, la presidenta interina Delcy Rodríguez decidió destituirlo. También anunció que saldría del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), responsable de la captación de inversiones internacionales.

Últimas Noticias

  1. Gustavo Petro y Donald Trump.
    Gustavo Petro y Donald Trump.
    AFP
    MUNDO

    Embajador de Colombia en EE. UU. revela anécdotas entre Trump y Petro: "Gustavo, I like you"

  2. Expectativa por expiración del acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Rusia: papa León XIV se pronunció
    El acuerdo se firmó en 2010, durante el gobierno de Barack Obama -
    Canva
    MUNDO

    Expectativa por expiración del acuerdo nuclear entre EE. UU. y Rusia: papa León XIV se pronunció

"Agradezco a Álex Saab por su compromiso y gran trabajo al frente de esta institución", escribió la presidenta Delcy Rodríguez en redes sociales.

El colombiano fue uno de varios ministros, así como jefes militares, removidos de sus cargos por Rodríguez.

¿Quién es Álex Saab?

Nacido en Barranquilla y de origen libanés, Saab se vinculó con el régimen venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Era el encargado de las importaciones de productos que surtían el programa social de venta subsidiada de alimentos conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Publicidad

Fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde estuvo preso por lavado de activos y fue señalado de ser "testaferro" del régimen venezolano, que calificó su detención como "secuestro", mientras lo defendía como un "héroe" que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales. Asimismo, afirmaba que el empresario era un enviado especial de Caracas y que se violó su inmunidad diplomática.

Permaneció tras las rejas desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, cuando se le concedió un perdón presidencial firmado por el entonces presidente Joe Biden. Sin embargo, no regresó a Colombia y fue recibido en Venezuela por el propio Maduro en el Palacio de Miraflores.

Publicidad

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Álex Saab

Venezuela

Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez

Publicidad

Publicidad

Publicidad