Capturan a Álex Saab en Venezuela, empresario colombiano que hizo parte del régimen chavista

Álex Saab, el empresario colombiano señalado de ser testaferro del derrocado Nicolás Maduro y que estuvo en un alto cargo del régimen chavista, fue capturado en Venezuela.

Saab fue designado ministro de Industria, pero tras la captura de Maduro, que está en una cárcel de Estados Unidos, la presidenta interina Delcy Rodríguez decidió destituirlo. También anunció que saldría del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), responsable de la captación de inversiones internacionales.

"Agradezco a Álex Saab por su compromiso y gran trabajo al frente de esta institución", escribió la presidenta Delcy Rodríguez en redes sociales.



El colombiano fue uno de varios ministros, así como jefes militares, removidos de sus cargos por Rodríguez.



¿Quién es Álex Saab?

Nacido en Barranquilla y de origen libanés, Saab se vinculó con el régimen venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.



Era el encargado de las importaciones de productos que surtían el programa social de venta subsidiada de alimentos conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde estuvo preso por lavado de activos y fue señalado de ser "testaferro" del régimen venezolano, que calificó su detención como "secuestro", mientras lo defendía como un "héroe" que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales. Asimismo, afirmaba que el empresario era un enviado especial de Caracas y que se violó su inmunidad diplomática.

Permaneció tras las rejas desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, cuando se le concedió un perdón presidencial firmado por el entonces presidente Joe Biden. Sin embargo, no regresó a Colombia y fue recibido en Venezuela por el propio Maduro en el Palacio de Miraflores.

