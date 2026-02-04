Consejo Nacional Electoral niega la participación de Iván Cepeda a la consulta de la izquierda

Con seis votos -cinco de magistrados y uno de un conjuez-, el Consejo Nacional Electoral negó este miércoles la inscripción de Iván Cepeda a la consulta interpartidista de la izquierda llamada “Frente por la vida”, que se votará el próximo 8 de marzo. Así las cosas, el candidato no podrá participar en esta consulta, en la que buscaba medirse en la urna frente a los también candidatos Camilo Romero, Juan Fernando Cristo y Roy Barreras. Los magistrados que votaron contra la participación de Cepeda fueron Alfonso Campo, Maritza Martínez, Álvaro Hernán Prada, Cristian Quiroz, Benjamìn Ortiz y el conjuez Hollman Ibañez. Entretanto, a favor de Cepeda votaron Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y el conjuez Alberto Rojas Ríos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo.