¿Por qué el preconteo de votos es tan rápido en Colombia? Esto explicó el registrador nacional

Durante una entrevista en vivo con Noticias Caracol, el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó por qué el país logra entregar tendencias electorales en cuestión de minutos después del cierre de las urnas y cuál es el papel que cumple el sistema de preconteo.



El funcionario aseguró que la organización electoral avanza sin novedades para la jornada del próximo domingo y destacó que ya están definidos los puestos y mesas de votación, además de la distribución del material electoral en todo el territorio nacional.

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Según explicó, también continúan las acciones de control y transparencia sobre los sistemas informáticos utilizados durante el proceso electoral. “Los software están en disposición, en exposición ante auditores, observación internacional y autoridades. Vamos a congelar el código fuente”, indicó.

El preconteo, la clave de la rapidez en las elecciones colombianas

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la primera vuelta presidencial fue la velocidad con la que se conocieron las tendencias electorales. En poco más de una hora después del cierre de las mesas, ya era posible identificar cuáles candidatos avanzaban al balotaje.



Consultado sobre esta situación, Penagos señaló que Colombia cuenta con un mecanismo que no es común en otros países de la región: el preconteo electoral.



“En el resto de países no existe la figura del preconteo”, afirmó el registrador, quien explicó que en muchas naciones los primeros datos que se conocen provienen de encuestas a boca de urna o de sondeos realizados por empresas privadas.

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De acuerdo con el funcionario, el sistema colombiano permite transmitir información preliminar desde cada mesa de votación en tiempo real una vez los jurados finalizan el diligenciamiento de las actas electorales.

¿Cómo funciona el sistema de preconteo en Colombia?

Penagos detalló que el proceso comienza cuando los jurados de votación, quienes no son funcionarios de la Registraduría, realizan el conteo de los votos y consignan los resultados en las actas oficiales.

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Posteriormente, un delegado de la Registraduría toma esa información y la transmite por vía telefónica, lo que agiliza significativamente la divulgación de los datos preliminares.

“Tenemos equipos de la Registraduría en todas las mesas electorales de Colombia, en 122.000 mesas, que pueden transmitir la información en tiempo real”, explicó.

El registrador señaló que, mientras en otros países las actas deben ser escaneadas, recopiladas y publicadas gradualmente, en Colombia existe un paso previo que acelera la entrega de resultados sin reemplazar los procedimientos oficiales de verificación.

Además, recordó que las actas son publicadas posteriormente para que los ciudadanos, campañas políticas y testigos electorales puedan contrastar la información transmitida durante el preconteo con los documentos oficiales.

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El registrador también envió un mensaje de confianza a los ciudadanos de cara a la segunda vuelta presidencial. Aseguró que el sistema electoral colombiano cuenta con múltiples mecanismos de supervisión y transparencia.

Además, invitó a los colombianos a acudir temprano a las urnas y recordó que después de las 4:00 de la tarde no podrán votar las personas que aún no hayan iniciado el proceso electoral.

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Asimismo, hizo un llamado a vivir la jornada democrática en un ambiente de respeto. “El próximo presidente de Colombia será aquel por el que vote la mayoría de las colombianas y los colombianos”, afirmó.

Finalmente, insistió en que las elecciones deben entenderse como una oportunidad para fortalecer la democracia y resolver las diferencias políticas por medio de la participación ciudadana.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co