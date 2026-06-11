¿Repetirá la hazaña? El histórico récord de Juanfer Quintero en los Mundiales que sigue intacto

Con el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Colombia se prepara para su primer partido en el Grupo K. El equipo nacional se medirá contra Uzbekistán el próximo lunes 17 de junio, en medio de un ambiente de mucha emoción por el regreso del equipo al torneo. Entre los jugadores que más generan expectativa está Juan Fernando Quintero, quien llega tras consolidarse como uno de los mejores jugadores del continente.

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A pesar de los títulos y la fama, Quintero no ha perdido la sencillez; hace poco se le vio compartiendo con los hinchas, firmando autógrafos y tomándose fotos con niños y adultos antes de concentrarse para el debut. Pero más allá de su buena actitud, hay un dato histórico que lo pone en un lugar donde ningún otro jugador del mundo ha estado.

El secreto de su zurda en Rusia 2018

El nombre de Quintero está en los libros de récords por algo que pasó el 19 de junio de 2018 en el Mundial de Rusia. En el partido contra Japón, el volante antioqueño hizo algo que nunca se había visto en toda la historia de la competencia. Frente a un tiro libre, Quintero analizó la barrera y sorprendió a todos jugándosela por abajo.



Esa decisión lo convirtió en el único jugador en marcar un gol de tiro libre directo por debajo de la barrera en toda la historia de los Mundiales. Además, esa genialidad significó el primer gol por esa vía para Colombia en sus participaciones mundialistas.

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De la Comuna 13 a callar críticas por su estatura

Para llegar a este récord, Quintero tuvo que superar muchos obstáculos desde que empezó a jugar a los seis años en la escuelita de su tío Freddy en Medellín. Aunque su talento con la zurda era evidente, su estatura de 1.68 metros hizo que muchos no creyeran en él. El momento más duro fue cuando un técnico de una selección juvenil le dijo que, por ser tan bajito, mejor se dedicara a ser vigilante.

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Ese desplante lo marcó, pero también lo hizo más fuerte. El jugador recordó ese episodio en una entrevista con Los Informantes en el 2018: "Fue duro, yo no lo puedo negar, fue muy duro, pero eso me ayudó mucho en su momento para fortalecerme mental y anímicamente".

Una infancia marcada por su pasión por el fútbol

Juan Fernando Quintero nació en Medellín el 18 de enero de 1993. Creció en la Comuna 13, una de las zonas más golpeadas por la violencia en esa ciudad. Desde los 6 años empezó a jugar fútbol junto a sus primos, así comenzó a soñar con ser un futbolista renombrado.

“Éramos una serie de primos que hacíamos parte de esa escuelita de fútbol, y es ahí cuando empieza mi historia, o mi pasión por el fútbol”, contó en Los Informantes.

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Su único juguete fue un balón al que aprendió a dominar como si fuera una extensión de su cuerpo. A los 9 años tenía claro cómo moverse en la cancha y empezaba a hablar con la madurez de un futbolista profesional. Sin embargo, su camino no fue fácil.

A pesar de las críticas por su estatura, Juanfer siguió adelante. Debutó profesionalmente en Envigado F.C. en 2009 y luego pasó por Atlético Nacional, donde se destacó y fue transferido al Pescara de Italia. Su carrera internacional siguió en el FC Porto; Stade Rennais, de Francia; Shenzhen FC, en China, y River Plate en Argentina donde ha estado en tres oportunidades.

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En River Plate vivió uno de los momentos más importantes de su carrera. En la final de la Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors, disputada en Madrid, España, Juanfer marcó el gol que convirtió en ídolo del equipo argentino. Ese gol le dio el histórico título a River.

Además de la Libertadores, Juanfer ha sido figura en Independiente Medellín, Junior de Barranquilla y Racing Club de Argentina, donde ganó la Copa Sudamericana 2024. Actualmente juega nuevamente en River Plate tras un breve y polémico paso por el América de Cali.

Con la selección Colombia disputó los Mundiales de 2014 y 2018, y fue subcampeón de la Copa América 2024. Es uno de los pocos futbolistas colombianos que ha jugado finales de Libertadores, Sudamericana y Copa América.

Para Juanfer, este será su tercer Mundial. Su experiencia, talento y liderazgo serán fundamentales para esta importante competición.

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Calendario de Colombia en el Mundial 2026

Los partidos de la Tricolor en el Grupo K se jugarán a mediados de junio de 2026 de la siguiente manera: el esperado debut de Colombia será el jueves 11 de junio, el segundo encuentro de la fase de grupos se disputará el martes 16 de junio, y el cierre de esta primera etapa para los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrá lugar el domingo 21 de junio.

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*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.