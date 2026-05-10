¿Priorizar el crecimiento económico o la protección ambiental? Esto respondieron los candidatos

En la recta final hacia las elecciones presidenciales, los candidatos Claudia López, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Mauricio Lizcano asistieron al debate Colombia Decide su seguridad ambiental, de Noticias Caracol, para hablar de sus propuestas sobre deforestación, minería ilegal, ganadería y cuidado de recursos naturales. ¿Cuáles serán sus prioridades en esta materia?

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Los cuatro aspirantes que buscan llegar a la Casa de Nariño explicaron el modelo ambiental que pretenden en sus planes de gobierno. Claudia López, avalada por el movimiento Con Claudia imparables; aseguró que “el desarrollo sostenible, el que es compatible con la vida, con el agua, con la protección de la biodiversidad, que es nuestro mayor orgullo y patrimonio, es la única alternativa que tiene Colombia para sacar a la gente de la pobreza (…) Desarrollo sostenible, protegiendo nuestra biodiversidad, sacando a nuestra gente de la pobreza, generando oportunidades para que todos los colombianos vivamos de nuestro talento y no del subsidio de un político”.

La candidata Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, señaló que su programa de gobierno está enfocado en que Colombia “necesita entender que la mayor cantidad de pobreza que tengamos es la mayor devastación de nuestro medioambiente; nosotros necesitamos enriquecer este país y hacerlo de manera que protejamos el medio ambiente, los conceptos de desarrollo sostenible del mundo han sido muy claros: el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, pero tenemos que ir más allá, entender que la protección ambiental no es simplemente un discurso, necesita recursos para ejecutarse y esos recursos vienen, podemos juntarlos, del desarrollo minero energético de nuestro este país”. Subrayó que, como lo ha propuesto desde el Congreso, deben ser “las regalías, las transferencias del sector eléctrico las que permitan que salvemos la Amazonía, que podamos tener una Colombia que cuide su medioambiente y al mismo tiempo alivie la pobreza”.



Sergio Fajardo, candidato del partido Dignidad y Compromiso, explicó que su propuesta de desarrollo productivo pretende incorporar las variables económica, social, política y ambiental y, en ese sentido, “vamos a estar en todos los territorios identificando los potenciales, las capacidades que tiene cada territorio para articularlas de manera que haya inclusión social y productiva”. Así las cosas, el aspirante aseguró que si es elegido presidente trabajaría con gobernadores y alcaldes para realizar un plan que permita crear una política de desarrollo productivo enfocada.



Por su parte, Mauricio Lizcano, avalado por la Coalición F.A.M.I.L.I.A., planteó su programa en tres pilares: proteger los páramos, Amazonas y fuentes de agua; transformar lo posible y compensar zonas apartadas. “Lo que yo quiero en nuestro programa de gobierno es primero proteger lo irreversible: páramos, Amazonas, fuentes de agua. Lo segundo es transformar lo posible, es decir, generar riqueza donde podamos generar riqueza, manteniendo el medio ambiente, porque un buen presidente es quien mantenga la agenda del crecimiento económico y de la protección al medio ambiente. Y tercero, vamos a compensar muchas zonas donde claramente hoy no puede haber desarrollo económico como pago por servicios ambientales, como ayudarle a muchas comunidades indígenas para que puedan proteger el medio ambiente. Nuestra filosofía es no un ambientalismo que atrase el desarrollo, sino por el contrario, una defensa del medio ambiente que nos permita crecer sosteniblemente y no destruir nuestros recursos naturales”.