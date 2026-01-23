¿Qué propone Abelardo de la Espriella para mejorar la economía y la seguridad? Esto respondió

Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de la República, pasó por el tablero de Noticias Caracol para exponer sus propuestas en materia de salud, seguridad, pie de fuerza, fumigación, economía, relaciones diplomáticas, entre otras. El aspirante a llegar a la Casa de Nariño también respondió acerca de la guerra comercial que Colombia enfrenta con el gobierno de Ecuador.

"Yo llamaría y le haría un llamado muy respetuoso al presidente Noboa para que reconsidere esa decisión. Con eso no le hace daño a Petro, le hace daño a la economía colombiana, a nuestros empresarios. Entonces, por favor, hay que repensar eso porque definitivamente este país va a cambiar cuando este gobierno de Gustavo Petro se termine, y no puede ser que termine castigada toda una sociedad, toda una economía, todo un gremio de empresarios", afirmó.

Ahora bien, el modelo económico de de la Espriella se basa en la gerencia. Propone, entre otras cosas, recortar el Estado en un 40%, eliminando lo que considera exceso de funcionarios y contratistas. También busca eliminar impuestos que califica como "repelentes", específicamente el 4 x 1.000 y el impuesto a la gasolina. Una de sus propuestas económicas más populares es su apoyo al fracking para aumentar la producción de petróleo. "El fracking es una obra civil; si tú la haces bien, no sale mal... explotación a lo que dé con respeto por el medio ambiente", dijo.



¿Qué propone De la Espriella para la seguridad y la salud?

El candidato sostiene que el principal "combustible" de la criminalidad es el narcotráfico: "Tenemos 330.000 héctareas de coca en plata blanca. Nunca antes el crimen organizado había tenido tantos recursos. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hacer para retomar la seguridad, porque la fuente de toda forma de violencia es la coca, es fumigar de entrada".



En ese sentido, propone retomar la fumigación aérea (usando bioherbicidas y drones) y bombardear campamentos guerrilleros tras fortalecer la inteligencia militar. Planea, por otro lado, implementar un "Plan Colombia 2", por medio de lazos estratégicos con Estados Unidos e Israel para dotar a la fuerza pública de tecnología de punta, como inteligencia artificial.



Ahora bien, en cuanto a la salud, indicó que el sistema atraviesa una "crisis humanitaria" que requiere atención inmediata. Su propuesta central es el "Milagro de la Salud", que inicia con un plan de choque de 90 días para reactivar tratamientos críticos y suministrar medicamentos. Estima un rescate financiero de 10 billones de pesos, provenientes del presupuesto nacional o de la titularización de inversiones. El candidato propone mantener y proteger a las EPS que funcionan bien, dándoles garantías para su labor, mientras se reversan los decretos expedidos por el actual gobierno.

De la Espriella, por otro lado, fue enfático en mencionar que propone liderar personalmente un bloque de búsqueda anticorrupción con el fin de implementar procesos de extinción de dominio exprés que permitan recuperar bienes de corruptos y sus testaferros en un plazo de 25 a 30 días. "Yo mismo voy a comandar ese bloque de búsqueda anticorrupción... voy por los bienes y voy por sus testaferros y eso se hace con determinación", dijo.

