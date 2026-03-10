En vivo
Lo que sabe sobre fórmulas vicepresidenciales de Claudia López y Roy Barreras: ¿cuándo lo revelarán?

Lo que sabe sobre fórmulas vicepresidenciales de Claudia López y Roy Barreras: ¿cuándo lo revelarán?

Ambos candidatos presidenciales salieron a través de sus redes sociales indicando cuándo será que revelarán los nombres de sus fórmulas vicepresidenciales de cara a las elecciones de mayo.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 10 de mar, 2026
Thumbnail

La carrera hacia la Presidencia de Colombia ya empezó y los candidatos han comenzado a revelar cuáles serán sus fórmulas vicepresidenciales. Mientras que candidatos como Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella ya definieron los nombres de las personas que los acompañarán en el tarjetón, candidatos como Claudia López y Roy Barreras no han dado luz verde sobre dicho nombramiento.

A través de sus redes sociales, tanto López como Barreras se han referido al tema de sus fórmulas para la vicepresidencia de Colombia. Sin embargo, no han dejado claro quiénes serán sus acompañantes en estas elecciones.

Desde el lado de la exalcaldesa de Bogotá, ella publicó un video a través de sus redes sociales junto a Leonardo Huerta, quien participó junto a ella en la Consulta de las Soluciones, diciendo cuándo revelará la persona que será su fórmula: “Hola, queridos. Comiendo nos conocimos con este joven Leonardo. Estamos conversando sobre cómo vamos a continuar, sobre cómo vamos y escoger a nuestra fórmula vicepresidencial esta semana para inscribirnos. Muchas gracias a toda la gente que nos apoyó”.

Desde el lado de Roy Barreras, quien ganó la consulta del Frente Por la Vida, señaló también cuándo dirá el nombre de su fórmula. “El viernes voy a destapar mi carta vicepresidencial y la mía, mi fórmula, si le da tranquilidad y unidad al país”.

Noticias Caracol conoció que Roy Barreras tiene dos nombres sobre la mesa para elegir quién será la persona que lo acompañará en estas elecciones. Uno de los nombres que ha sonado, pero que no ha sido oficial por la candidatura de Roy Barreras, es el de la escritora, docente y actriz Carolina Sanín.

¿Quién es la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda?

El candidato del Pacto Histórico para la Presidencia de la República, Iván Cepeda, publicó un video a través de sus redes sociales e indicó que su fórmula vicepresidencial será la senadora Aida Quilcué Vivas.

A través de un comunicado, el Pacto Histórico indicó: "El proceso político del Pacto Histórico anuncia al país que la senadora indígena Aida Quilcué Vivas sera la formula vicepresidencial del candidato presidencial Iván Cepeda Castro. Aida Quilcué es una reconocida lideresa del pueblo Nasa, nacida en Tierradentro, Cauca, con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos étnicos, el territorio, el ambiente y la democracia. Ha sido autoridad comunitaria, consejera del Consejo Regional indígena del Cauca (CRIC) y protagonista de importantes procesos de organización y movilización social en Colombia".

Cepeda, por su parte, sostuvo que para él es "materia de una gran complacencia y repito, me siento honrado de anunciarle al país esta decisión, puesto que el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) y Aida representan lo mejor de las tradiciones de la resistencia, la lucha social, la construcción de un país justo y democrático". El senador dijo que su fórmula a la vicepresidencia le hace el honor de aceptar esta invitación. "Juntos vamos a recorrer este camino", agregó.

¿Quién es la fórmula presidencial de Abelardo de la Espriella?

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reveló quién lo acompañará como fórmula vicepresidencial: el economista bogotano José Manuel Restrepo, quien se desempeñó como ministro de Hacienda y como ministro de Comercio, Industria y Turismo durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Actualmente, Restrepo ocupa el cargo de rector de la Universidad EIA, en Envigado (Antioquia).

“Así será el gobierno del Tigre: integrado por los mejores, sin amiguismos ni cálculos políticos; un gobierno pensado para hacer realidad el sueño de convertir a Colombia en un País Milagro”, afirmó De la Espriella al dar a conocer la noticia.

