Registraduría denuncia robo de 3 equipos portátiles en lugar donde se hacen escrutinios electorales

La Registraduría Nacional denunció el hurto de tres equipos portátiles en el lugar donde se realizan los escrutinios de las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales en Bogotá. Los hechos, acorde con la misma entidad, habrían acontecido hacia el mediodía de este viernes 13 de marzo.

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Según informó la Registraduría en un reciente comunicado, estos equipos portátiles se encontraban en la subcomisión escrutadora 11.24 que corresponde a Suba Tibabuyes, en el pabellón 8 primer nivel de Corferias, en el lugar en el que se adelantan los escrutinios de las elecciones de Congreso y las respectivas consultas de agrupaciones políticas.

"De los equipos hurtados, dos son de uso personal de los jueces de la República que integran dicha comisión y uno es de propiedad de la Registraduría Nacional. Tanto los jueces afectados como los funcionarios de la entidad interpusieron de manera inmediata la respectiva denuncia ante la Policía Nacional, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes y se identifique a los responsables de este hecho", dio a conocer la Registraduría.



De la misma manera, la entidad dijo que este hecho "no compromete ni pone en riesgo la seguridad e integridad de la información de los escrutinios, un proceso abierto y público, dado que los datos electorales se encuentran debidamente almacenados en el software de escrutinios, el cual opera bajo estrictos estándares y protocolos de seguridad".



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