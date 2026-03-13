En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
CASO UNGRD
SENADO
GANADORES CONSULTAS
TRAMPAS DIGITALES
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Cabezote elecciones 2026
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Registraduría denuncia robo de 3 equipos portátiles en lugar donde se hacen escrutinios electorales

Registraduría denuncia robo de 3 equipos portátiles en lugar donde se hacen escrutinios electorales

La entidad denunció el robo de tres artefactos en el mismo sitio de Bogotá en el que, actualmente, se llevan a cabo los escrutinios electorales de las legislativas. Esto se sabe.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 13 de mar, 2026
Comparta en:
Registraduría Nacional del Estado Civil
La Registraduría dio a conocer la noticia a través de un comunicado. -
Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil.

La Registraduría Nacional denunció el hurto de tres equipos portátiles en el lugar donde se realizan los escrutinios de las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales en Bogotá. Los hechos, acorde con la misma entidad, habrían acontecido hacia el mediodía de este viernes 13 de marzo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Según informó la Registraduría en un reciente comunicado, estos equipos portátiles se encontraban en la subcomisión escrutadora 11.24 que corresponde a Suba Tibabuyes, en el pabellón 8 primer nivel de Corferias, en el lugar en el que se adelantan los escrutinios de las elecciones de Congreso y las respectivas consultas de agrupaciones políticas.

Últimas Noticias

  1. Miguel Polo Polo
    Miguel Polo Polo. -
    Foto: redes sociales
    Elecciones Colombia

    VIDEO | Reaparece Miguel Polo Polo tras perder curul afro en elecciones: "Esto no ha terminado"

  2. Álvaro Uribe Vélez
    Expresidente Álvaro Uribe Vélez. -
    Foto: Colprensa - Lina Gasca
    Elecciones Colombia

    "Creemos en el respeto a la intimidad": Uribe, tras inscripción de Oviedo como fórmula de Paloma

"De los equipos hurtados, dos son de uso personal de los jueces de la República que integran dicha comisión y uno es de propiedad de la Registraduría Nacional. Tanto los jueces afectados como los funcionarios de la entidad interpusieron de manera inmediata la respectiva denuncia ante la Policía Nacional, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes y se identifique a los responsables de este hecho", dio a conocer la Registraduría.

De la misma manera, la entidad dijo que este hecho "no compromete ni pone en riesgo la seguridad e integridad de la información de los escrutinios, un proceso abierto y público, dado que los datos electorales se encuentran debidamente almacenados en el software de escrutinios, el cual opera bajo estrictos estándares y protocolos de seguridad".

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Registraduría Nacional

Elecciones Legislativas

Servicios Elecciones 2026

Elecciones Congreso 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad