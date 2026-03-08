Hernán Penagos, registrador nacional, dice que le enviará copia de las actas de preconteo a Petro

El registrador nacional Hernán Penagos Giraldo fue el encargado de anunciar que se abrían los puestos de votación a las 8:00 a. m. de este domingo 8 de marzo para las elecciones de Congreso de la República. Los colombianos habilitados para votar podrán elegir la composición del Senado y la Cámara de la República para el período 2026-2030. Además, si así lo desean, los electores podrán participar en alguna de las tres consultas presidenciales que buscan elegir su candidatos para la primera.

Durante el acto oficial, después de las palabras del presidente Gustavo Petro, el registrador Hernán Penagos dio su discurso. "Hoy es un día muy especial. De un lado se conmemora el Día Internacional de la Mujer y es una muy buena oportunidad para reivindicar los derechos políticos de las mujeres y para rechazar cualquier forma de violencia política contra la mujer. Que sea una gran jornada en la que las mujeres tengan un protagonismo especial. De otro lado, hoy tenemos una nueva cita con la democracia colombiana. Son las 8 de la mañana, podemos declarar instaladas las elecciones para Congreso y Consulta Popular en todo el territorio de la República de Colombia", aseguró el funcionario.



El registrador nacional fue enfático en decir que los 41.287.084 colombianos habilitados para votar tienen la "gran posibilidad de defender el estado social de derecho, de renovar los valores democráticos y de enviarle un mensaje al mundo de lo que ha sido esta nación, una nación democrática y seria". Penagos agradeció a los cerca de 860.000 jurados de votación, "hombres y mujeres del común elegidos de manera aleatoria, que hacen la tarea más importante del proceso electoral colombiano, nada más y nada menos, que cuentan los votos y a mano diligencian las actas electorales".



El funcionario también agradeció a los más de un millón de personas que se inscribieron como testigos electorales para acompañar el proceso electoral. Penagos también aseguró que, como nunca antes, la Registraduría Nacional del Estado Civil, "ha desplegado múltiples acciones de integridad electoral. De un lado, auditorías internacionales que no son de esta semana, desde el principio del año están haciendo su tarea". El registrador le dijo al presidente Petro que los códigos fuente de todos los software de consolidación, de escrutinio y de preconteo se congelaron y las entidades que tienen los códigos podrán verificar una vez inicien el proceso de consolidación: "No ha habido ningún tipo de modificación respecto de ellos".



Penagos también le dijo al mandatario del país que "al final de la noche, cuando tengamos publicadas todas las actas, con mucho gusto vamos a enviarle copia de todas ellas para que también haga su tarea con su equipo de revisar cómo y de qué manera fueron publicadas y las comparen con las fotografías. Lo invito a usted (presidente Petro) y a todo el equipo del Gobierno, al Ministerio de las TIC, que hay gente muy competente allí, para que a las 4 de la tarde estemos juntos revisando la consolidación y dándole garantías a Colombia de que este estado es un estado grande, poderoso y que siempre triunfa la democracia", concluyó.

