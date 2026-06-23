Registraduría informa que preconteo y escrutinio de los jueces coinciden en un 99.997 %

En un comunicado, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que "una vez concluido el escrutinio de primer nivel que llevan a cabo los jueces de la República en todo el territorio nacional, se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano".

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La Registraduría Nacional añadió que "cerca de 9.000 personas entre jueces de la República y notarios en 2.992 comisiones escrutadoras en todo el país adelantaron esta tarea que concluyó en las últimas horas". Asimismo, la entidad destacó que este resultado "evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia".

De esta forma, se cerró un proceso "en el que participaron más de un millón de colombianos que con su esfuerzo contribuyeron a garantizar la integridad y transparencia, junto a la Fuerza Pública y a los demás organismos de control y misiones de observación". Cabe resaltar que en el preconteo Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12.959.542 votos (49,66%), mientras que Iván Cepeda obtuvo 12.708.712 sufragios (48,70%). La diferencia entre ambos fue de 250.830 votos, equivalente a 0,96 puntos porcentuales. La jornada, además, registró una participación histórica, con más de 26,3 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas.



Es importante recordar que el proceso del escrutinio, realizado por notarios y jueces de la República tras el preconteo por parte de los jurados de votación, tiene tres etapas fundamentales:



En la primera etapa, realizada por jueces de la República, se reciben los resultados consignados en las actas de escrutinio (E-14). En caso de presentarse tachaduras, enmendaduras o borrones en dichas actas, se procede al reconteo directo de los votos y a la revisión de las reclamaciones.

En la segunda etapa, correspondiente al escrutinio departamental, las comisiones conformadas por registradores de instrumentos públicos y notarios, delegados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), consolidan el día martes después de las elecciones todas las actas municipales y realizan el cómputo total del departamento para la elección presidencial.

En la tercera etapa entra la Comisión Escrutadora Nacional. El CNE, en Bogotá, se reúne como Comisión Escrutadora Nacional, suma los resultados de todos los departamentos más votos del exterior y declara el ganador de la segunda vuelta.

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