"Será una jornada pacífica y tranquila": registrador abre urnas de la segunda vuelta presidencial

A las ocho de la mañana de este domingo 21 de junio de 2026 se habilitaron las urnas en Colombia para elegir al nuevo presidente de Colombia. El acto protocolario de apertura de la jornada se realizó en la Plaza de Bolívar y contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, el registrador nacional Hernán Penagos; entre otros funcionarios, celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

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El registrador, Hernán Penagos, invitó a los colombianos a asistir a las urnas este domingo 21 de junio. Aseguró que miles de personas hacen parte del proceso electoral y que garantizan que nuestro sistema sea eficiente e íntegro. "Y esa construcción colectiva me permite destacar ese trabajo articulado que se ha llevado a cabo todos estos meses para un ciclo electoral con muchos desafíos con tranquilidad, pero en especial un ciclo que le ha otorgado garantías a toda la ciudadanía", puntualizó el funcionario.

También destacó el trabajo articulado con el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, las Cortes y la Procuraduría y varios Ministerios. Agradeció a las fuerzas militares y de Policía señalando que será una jornada pacífica y tranquila.



Una logística por la transparencia

El registrador nacional enfatizó que la jornada democrática es el resultado de un gran esfuerzo técnico y humano. Según las cifras oficiales, la jornada cuenta con la participación de 860.000 jurados de votación y más de 300.000 testigos de los diferentes partidos políticos.

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"Puedo asegurar que no hay entidad en las últimas décadas más seguida, más examinada que la Registraduría", dijo durante su discurso de apertura.

En cuanto al orden público, hay un masivo despliegue operativo para asegurar que los 41.420.000 ciudadanos habilitados puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos. El Registrador destacó la labor de la fuerza pública, señalando que hay 400.000 efectivos desplegados en todo el territorio nacional, quienes, a pesar de no poder votar, son los garantes de la seguridad en las urnas.

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Este trabajo conjunto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa permite proyectar, según Penagos, el cierre exitoso de la jornada electoral. "Toda la gratitud a las fuerzas militares y de policía y a la manera que como hemos podido articularnos para llegar hoy al cierre del calendario electoral, a una jornada que será absolutamente pacífica y tranquila", reiteró.

El llamado a la unidad nacional

Finalmente, el registrador hizo un llamado al sentimiento de unidad e instó a los colombianos a acudir a los puestos de votación antes del cierre de las urnas a las 4:00 de la tarde.

"Que enviemos el mensaje adecuado de que somos capaces de resolver pacíficamente nuestras diferencias políticas y que hoy, al igual como hace unos días, nos unimos todos para impulsar a la selección Colombia, nos unamos para destacar la democracia, para defenderla", concluyó Penagos antes de dar inicio formal a la segunda vuelta presidencial de 2026.