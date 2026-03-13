Sergio Fajardo habla de su estrategia en campaña presidencial: “El reto es convocar a los indecisos”

Sergio Fajardo, aspirante a la Presidencia, presentó como su fórmula vicepresidencial a Edna Bonilla, quien tiene una amplia carrera en el sector público y la academia. El exalcalde de Medellín habló con Noticias Caracol sobre la estrategia de su campaña, cómo arranca el camino en la carrera presidencial y que lo diferencia de otros candidatos.

“Tenemos un gran reto: romper los extremos. Podemos avanzar en Colombia, construir acuerdos capaces de responder a las necesidades sociales, la seguridad y enfrentar la corrupción. Ese es el camino que estamos iniciando”, dijo.

También reconoció que el camino hacia la Presidencia es “estrecho, largo y empinado”, señalando a los indecisos como una de las poblaciones en las que centrará su campaña. Agregó que es su momento, teniendo en cuenta que puede construir sobre lo construido y tiene la capacidad de liderar. “Podemos ofrecer un cambio serio y seguro”, añadió.



Sobre Edna Bonilla, su fórmula vicepresidencial, anotó que son amigos desde hace muchos años, describiéndola como una mujer que se ha destacado en el servicio público. “Hay un elemento que nos une: la educación. Nosotros vamos a liderar la revolución de la educación”, dijo.



Para Fajardo, la campaña presidencial acaba de empezar: “Quiero invitarlos a que no se dejen apabullar, que no les dé miedo, que no piensen que está terminado, que tenemos que repetir la misma película en la que viene Colombia desde hace años, nosotros somos capaces de construir, no vamos detrás de expresidentes. Vamos adelante, Colombia, para atrás no podemos”.

Señaló que, durante esta semana, ha entablado conversaciones con muchas personas, entre ellas Claudia López. “Estamos todos disputando los mismos votos. Hay una cantidad de personas indecisas en Colombia. Nunca he hecho parte de un extremo”, indicó.

El exgobernador de Antioquia explicó que ha venido creciendo una polarización entre izquierda y derecha, pero la campaña apenas arrancó para él. “Ahora es el momento nuestro. Vamos de atrás para adelante”, dijo.

