Cabezote elecciones 2026
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Aida Quilcué, fórmula de Iván Cepeda, explica propuestas y responde a quienes cuestionan su elección

Aida Quilcué, fórmula de Iván Cepeda, explica propuestas y responde a quienes cuestionan su elección

En entrevista con Noticias Caracol, la actual senadora y lideresa indígena habló de los casos de corrupción en el actual Gobierno e hizo un llamado al diálogo. "Vamos a caminar la palabra para que esta votación redoble el país", dijo.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 12 de mar, 2026
Aida Quilcué, fórmula presidencial de Iván Cepeda, habla de las propuestas y el proyecto que tienen

En entrevista con Noticias Caracol, Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, habló de la campaña a la que ahora se suma y respondió a quienes han cuestionado que haya sido la elegida para acompañar en su intento por llegar a la Casa de Nariño al candidato del Pacto Histórico. "Por el hecho de ser indígena no quiere decir que no pueda conversar con los que no están de acuerdo con nosotros o con los que no son indígenas", afirmó Quilcé, quien este miércoles acompañó a Cepeda a la inscripción de su candidatura a la Presidencia.

La senadora y lideresa indígena hizo énfasis en su propósito de sacar la corrupción de la institucionalidad. "Las prácticas de corrupción no son de ahora, que hoy han empezado a salir es parte de lo que ha hecho este Gobierno y eso lo tengo que reconocer. Claro que han llegado funcionarios que acompañan al presidente Petro y que cometieron estos actos de corrupción y, por eso, el candidato presidencial Iván Cepeda dijo muy claramente: vamos a combatir la corrupción. Y lo digo yo también: de los que han estado y que puedan estar en nuestro propio Gobierno, así es que la tarea es grande", afirmó en entrevista con este noticieron.

Noticia en desarrollo.

