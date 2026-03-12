Aida Quilcué, fórmula de Iván Cepeda, explica propuestas y responde a quienes cuestionan su elección

En entrevista con Noticias Caracol, Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, habló de la campaña a la que ahora se suma y respondió a quienes han cuestionado que haya sido la elegida para acompañar en su intento por llegar a la Casa de Nariño al candidato del Pacto Histórico. "Por el hecho de ser indígena no quiere decir que no pueda conversar con los que no están de acuerdo con nosotros o con los que no son indígenas", afirmó Quilcé, quien este miércoles acompañó a Cepeda a la inscripción de su candidatura a la Presidencia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La senadora y lideresa indígena hizo énfasis en su propósito de sacar la corrupción de la institucionalidad. "Las prácticas de corrupción no son de ahora, que hoy han empezado a salir es parte de lo que ha hecho este Gobierno y eso lo tengo que reconocer. Claro que han llegado funcionarios que acompañan al presidente Petro y que cometieron estos actos de corrupción y, por eso, el candidato presidencial Iván Cepeda dijo muy claramente: vamos a combatir la corrupción. Y lo digo yo también: de los que han estado y que puedan estar en nuestro propio Gobierno, así es que la tarea es grande", afirmó en entrevista con este noticieron.

Noticia en desarrollo.

