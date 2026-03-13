VIDEO | Reaparece Miguel Polo Polo tras perder curul afro en elecciones: "Esto no ha terminado"

Tras casi una semana desde que se llevaron a cabo las elecciones legislativas en Colombia celebradas el pasado domingo 8 de marzo, Miguel Polo Polo reapareció en redes sociales para hablar sobre sus resultados electorales. En un corto video, el saliente congresista agradeció a sus votantes y dejó un claro mensaje para quienes lo siguen, afirmando que, pese a haber perdido su curul afro, continuará en su trabajo por apoyar a Abelardo de la Espriella para la Presidencia de Colombia.

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"Quiero agradecerles, desde el fondo de mi corazón, a cada una de las personas que el 8 de marzo salieron a pedir el tarjeton de la Cámara Afro y marcar donde decía Polo Polo. Fueron casi 50 mil personas que respaldaron y creyeron en este proyecto político a quienes les digo: esto no ha terminado, esto apenas empieza. Esto fue una batalla, pero vamos a ganar la guerra. Por eso no hay que desconcentrarnos; ahora más que nunca debemos estar unidos para llevar a Abelardo de la Espriella, a nuestro tigre, a la Presidencia de la República. Yo, Miguel Polo Polo, sigo firme con Ablerado, sigo firme con Colombia y sigo firme por la patria", dijo el político.

¿Quién será el nuevo representante por la Cámara Afro en el Congreso de la República?

Tras los recientes resultados electorales, la circunscripción especial de comunidades negras en la Cámara de Representantes tiene un nuevo titular: Óscar Benavides. El abogado y líder social logró desplazar a Miguel Polo Polo tras obtener una votación superior a los 150.000 apoyos. Benavides, quien llega al legislativo avalado por el movimiento Libres y como representante del Consejo Comunitario Los Naranjos, definió su llegada al Congreso como un hito necesario para la población afrocolombiana.



La historia del nuevo representante está marcada por una emotiva historia de superación. Antes de convertirse en abogado, Benavides trabajó en las calles de la capital colombiana en labores de limpieza. "Mire yo barrí la séptima con 19 aquí en Bogotá. Fui operario de barrido y recolección de residuos sólidos. Con eso estudié", relató el congresista sobre sus orígenes. A pesar de su enfoque en las comunidades negras, Benavides enfatiza que su gestión buscará la unidad nacional, afirmando que no desea generar segregación y que aspira a ser el "congresista de todos los colombianos sin importar su color de piel".



Para el nuevo representante, su elección es una "reivindicación moral". En sus declaraciones, fue enfático al criticar la gestión anterior de Miguel Polo Polo, señalando que la dignidad del pueblo afrocolombiano había sido vulnerada por alguien que, a su juicio, no representaba sus luchas históricas. Benavides justificó su aspiración debido al vacío de liderazgo ante crisis humanitarias en zonas como Tumaco. Criticó que, mientras en los territorios la gente moría, su antecesor convertía el Congreso "en un gallinero". Asimismo, rechazó tajantemente el trato dado a las madres de Soacha, señalando que se "botó a la basura la memoria de las víctimas".

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