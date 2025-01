Embajador de Colombia en Venezuela explica por qué asistirá a la posesión de Nicolás Maduro

Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó que no asistirá personalmente a la investidura de Nicolás Maduro este viernes 10 de enero en Venezuela , fuentes de Presidencia señalaron que Colombia sí estará representada en la investidura por el embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo.

En entrevista con Noticias Caracol, Rengifo habló sobre su asistencia a esa investidura. El embajador colombiano señaló, en primer lugar, que Colombia nunca contempló no asistir a la posesión de Maduro. Y también que su participación responde a la política de "buena vecindad". De igual forma, expresó de nueva cuenta la intención de Colombia de mediar un diálogo entre el chavismo y la oposición.

Noticias Caracol: ¿Qué implicaciones cree que puede tener no asistir a esta posesión?

Milton Rengifo: Pues, hasta ahora no hemos pensado en eso. Hasta ahora, he sido designado para estar en esta posesión.

NC: ¿Qué mensaje quiere enviar el Gobierno al enviarlo a usted?

MR: No, ya le digo. Es una política de buena vecindad. Es un mensaje de recuperar la confianza. Es un mensaje en el cual queremos mantener la puerta abierta si Venezuela lo necesita o nos invita podemos colaborar en la superación de la conflictividad interna de este país.

NC: ¿Cuáles son sus líneas de trabajo como embajador?

MR: Con Venezuela estamos en un proceso de recuperación de confianza, de recuperar relaciones. Aquí en Venezuela viven dos millones de colombianos que necesitan atención. Porque, además, Venezuela también nos ayuda en dos procesos de paz. También por la relación comercial se han generado varias dinámicas de tipo empresarial muy importantes, especialmente en la frontera. Estamos hablando de más de mil millones de dólares de intercambio comercial, y eso ha generado empleado y se ha visto beneficiada la frontera. Necesitamos recuperar la frontera, que se abandonó y hoy está en manos del multicrimen.

Hay que decir que en los últimos meses Colombia actuó como mediadora, junto a Brasil y en menor medida México, exigiendo a Venezuela una verificación independiente de los resultados de las elecciones del 28 de julio como condición para reconocer la victoria de Maduro, avalada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Tras fracasar esta mediación, ninguna de estas tres potencias regionales gobernadas por la izquierda reconocieron el triunfo de Maduro, pero anunciaron que enviarán representantes de bajo nivel a su toma de posesión.

Petro afirmó este jueves que las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela "no fueron libres" por diversas razones, por lo que Colombia no las puede reconocer. "Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos (...) No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas", aseguró Petro en su cuenta de X, donde afirmó que no va a romper relaciones diplomáticas con ese país con el que Colombia comparte una frontera de 2.219 kilómetros.

En ese sentido, el presidente colombiano, que ha intentado mediar en la crisis abierta entre el chavismo y la oposición tras las elecciones, que la oposición alega que ganó su candidato, Edmundo González Urrutia, afirmó que "cualquier desavenencia entre los gobiernos no debe serlo entre nuestros pueblos".

"Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en los asuntos internos de ese país, sin invitación. Pero solicitamos desde nuestra propia lucha por los derechos humanos en Colombia, se respeten para todos y todas en Venezuela", dijo Petro.