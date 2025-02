Estas son las reacciones al consejo de ministros del presidente Gustavo Petro

La división que el mismo presidente Gustavo Petro reconoció entre funcionarios en el consejo de ministros televisado este martes 4 de febrero ha causado todo tipo de reacciones en el escenario político. Ya son varios los ministros quienes han compartido sus posiciones acerca del controvertido encuentro, que tuvo a Armando Benedetti, nueve jefe de despacho, como uno de los centros de la discordia.

(Lea también: Consejo de ministros: las críticas de Francia Márquez y otros funcionarios sobre Benedetti y Sarabia )

Tendencias en redes por el consejo de ministros

La conversación mediática giró en torno al accidentado consejo de ministros. Había por lo menos unas seis tendencias muy marcadas:

De las primeras que apareció fue la del ministro de Educación, luego de que Daniel Rojas llegara tarde al consejo de ministros recibiera un jalón de orejas del presidente Petro y, además, recibiera la acusación de que el Ministerio de Educación era probablemente el de mayor incumplimiento de todo el gabinete, según el mismo mandatario.

Publicidad

Luego se posicionó la tendencia de Benedetti y Francia Márquez; en esta última, algunos de los colombianos rescataban la vehemencia de las palabras de la vicepresidenta de Colombia.

(Lea también: Confirmado: Armando Benedetti es el nuevo jefe de despacho del presidente Gustavo Petro )

Publicidad

Luego apareció Casa de Nariño, que enmarcaba todo lo que estaba bien y estaba mal de un consejo de ministros.

Gustavo Bolívar también fue tendencia. La gente comentaba lo que decía el director del DPS en torno al Gobierno nacional, al presidente Petro y a su entrega por el proyecto del cambio.

La tendencia ministra se refería a Susana Muhamad. Y reality, que los colombianos empezaron a usar para poner memes, chistes e incluso burlas en torno a lo que estaba pasando en el consejo de ministros.

Se vio “un gobierno fracturado”: Ariel Ávila

Para el senador, el consejo de ministros “es una captura de agenda mediática con un disparo al pie, porque lo que percibe la población es: uno, un gobierno fracturado, ayer fue muy claro, lo cual venía pasando era el rumor de los consejos de ministros, pero lo otro que percibe es que todos los que habían dicho que el Gobierno estaba incumpliendo, pues el propio presidente habla de una cifra entre el 70 y 80% de incumplimientos. Entonces la gente siente que no les está cumpliendo”.

Publicidad

“Lo segundo, que el tiempo se está agotando y pareciera que el intento del Gobierno del presidente, de aquí en adelante, va a ser hacer esto seguido o llevar esto a las ciudades en este recorrido que va a hacer y que está planteando el segundo tiempo de su Gobierno”, añadió Ávila, recalcando que “este intento de transparencia lo que deja claro es que hay un gran bloque dentro de su Gobierno, dentro del Ministerio, así como él reclama la falta de incumplimiento, este bloque le está reclamando por Armando Benedetti y por Laura Sarabia y por otro tipo de movimientos. Significa que habrá más remezón ministerial, me imagino esta semana y la otra, o se vendrán renuncias no aceptadas, otras aceptadas, porque quedó claro que la fractura es muy profunda y honda”.

(Lea también: Renunció Jorge Rojas, director del Dapre, tras el consejo de ministros del presidente Petro )

“Bases del petrismo se sienten traicionadas”

El senador también se refirió a los cuestionamientos que hizo la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de Minas, Andrés Camacho, hacia Laura Sarabia y Armando Benedetti.

Publicidad

“Es lo que dicen las bases del petrismo en todo el país, siempre donde uno va a recorrer en Colombia es el mismo discurso y es que se sienten traicionados, no se sienten reconocidos y demás. Y muchos de estos ministros, también tengo que decirlo yo, con una agenda electoral, porque vamos a ver de estos cuántos renuncian de aquí al 28 de febrero para lanzarse al Congreso de la República, también intentan lavarse las manos hacia la sociedad. Creo que la agenda oculta de la que habla el presidente es la que vamos a ver estos días porque muchos de ellos van a terminar en campañas políticas y están diciendo lo que dicen las bases del petrismo”.

Así mismo, cuestionó al presidente Petro, quien “no ha podido explicar por qué Armando Benedetti ahora tiene la figura de jefe de gabinete. No se sabe qué va a aportar, no se sabe qué va a hacer, para eso está el Ministerio del Interior, que ayer no habló, para eso está el director del Dapre, Jorge Rojas, que habló solo un momento. Entonces, como que también es inconcebible un lapo de estos en la opinión pública, ¿a cambio de qué?”.

(Lea también: Las respuestas del presidente Gustavo Petro a reclamos de ministros: "Esto no es un sindicato” )

Otras reacciones políticas al consejo de ministros televisado



Dentro de los trinos destacados de figuras públicas están los de funcionarios del Gobierno:

Canciller Laura Sarabia: “Cada ministro tiene la responsabilidad y el consejo de ministros es la instancia para definir cómo cumplirles a los colombianos y a las colombianas. Hoy no lo hicimos y desdibujamos este espacio”.

Gustavo Bolívar, director del DPS, en respuesta al exministro José Manuel Restrepo: “Desastroso porque ustedes manejaron este país a escondidas. Sin autocrítica. Aplaudiendo los desastres de Duque. Se lo repartieron en privado. Ahora que queremos que el país vea con transparencia lo que hablamos en el consejo de ministros ustedes se alarman. Ojalá lo sigan transmitiendo. El país merece conocer lo que pensamos y lo que hacemos. Un gobierno abierto a la ciudadanía que nos eligió”.

Esto dijo Gustavo Bolívar sobre el consejo de ministros - Cuenta de X de Gustavo Bolívar

Publicidad

(Lea también: Así fue el choque entre Gustavo Bolívar y Laura Sarabia en consejo de ministros dirigido por Petro )

Carlos Carrillo, director de la UNGRD: “Creo que es menester de todo el gabinete y del alto Gobierno presentar sin demora la renuncia protocolaria. Quienes no hemos sido electos, no podemos aferrarnos a las dignidades, el mínimo gesto de agradecimiento es no amarrarle las manos al presidente. Yo pongo mi cargo a disposición”.

#Política | Director de la UNGRD, Carlos Carrillo, manifiesta “sentirse aliviado de no asistir al consejo de ministros”. ¿Cómo va el proceso de su renuncia protocolaria?



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/AbDGLLFE8m — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 5, 2025

Publicidad

Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo: "Lamento el cambio de agenda, la forma como se desarrolló la sesión y los enfrentamientos públicos entre funcionarios del gobierno. Esa no es la forma institucional de tramitar las diferencias internas. No era este Consejo de Ministros el escenario para repetir el informe de gestión que al comienzo del año se había realizado, ni tampoco fue una decisión conveniente transmitirlo por televisión. (...) Tras el episodio de ayer es insostenible el gabinete cómo está conformado hoy. Al gobierno le hace falta año y medio y los colombianos, especialmente las mayorías que votaron por un cambio representado hoy en el primer Presidente de izquierda democrática del país, esperan que se cumplan aspectos esenciales del programa de gobierno y del Plan Nacional de Desarrollo. Propongo a las y los ministros, como lo hice sin suerte hace dos semanas, que renunciemos hoy para dejar en libertad al señor Presidente".

Quienes no son de la coalición criticaron el consejo de ministros:

Exrepresentante Ángela María Robledo: “Comparto la declaración de la ministra Susana Muhamad en el Consejo de Gobierno ante el nombramiento de Benedetti como jefe de gabinete. Como dice la ministra al presidente Petro: hay que mantener la integridad del proyecto del cambio”.

Senadora opositora María Fernanda Cabal: “Casa estudio presidencia de Petro, ¿para qué otros realities?

Petro regaña a su ministro de ‘Educación’ por llegar tarde y este le responde por Twitter.

Susana Muhamad llora en directo y rechaza a Benedetti.

Francia Márquez pelea con Laura Sarabia.

Benedetti entre risas escucha mientras Petro se hace el sorprendido.

¡Patético!".

Congresista Jennifer Pedraza: “Benedetti promovió la reelección de Uribe, fue santista y petrista, está investigado (entre otras) por compra de votos, fue denunciado por violencia machista y amenazó con ‘contar todo’ y meter presos a todos si Petro no le daba un puesto. Y se lo dieron. ¿Qué supone uno?”.

Publicidad

Exalcaldesa de Bogotá Claudia López: “Es inaudito el nivel de desprecio por las necesidades y prioridades reales de la gente y de los territorios. El nivel de incompetencia, el caos, la avaricia, el show. No hace falta que se regodean exhibiéndolo. Colombia no se merece esto de nadie, mucho menos de quienes ofrecieron cambio. Respeten a Colombia, respeten a la gente”.

Representante Andrés Forero: “Ante la notoria falta de resultados concretos de su Gobierno, el presidente Gustavo Petro ha decidido convertir en un reality show su consejo de ministros. Y en medio de ese dudoso espectáculo pudimos evidenciar las fisuras, la ruptura que hay al interior del gabinete por cuenta de la impresentable llegada de Armando Benedetti”.

Publicidad

Senador Alejandro Carlos Chacón: “El consejo de ministros no puede volverse la casa estudio. Los problemas de la nación y que tiene el Gobierno internamente deben discutirlos entre ellos, en privado. Es importante planear. El país no puede estar día a día cambiando la discusión como si fuera una cocina”.

Exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo: “Presenciar un consejo de ministros, el primero que es televisado en nuestra historia, y ver esta debacle, esta lucha de egos, de poderes, de enemistades, en donde lo último que importa son las necesidades de los colombianos, donde nadie está debatiendo las cosas que importan”.

Excandidato presidencial Sergio Fajardo: “El Gobierno de hoy fue una muestra magistral de lo que significa el desgobierno, la falta de liderazgo del presidente para cohesionar un grupo, para tener objetivos comunes, las confrontaciones internas, las acusaciones de corrupción, de clientelismo, los malestares, el desorden, 146 objetivos que todavía no se han cumplido de los 195 que trazaron”.

#Política | Los analistas Juan Carlos Florez y Pedro Viveros explican las implicaciones que deja el consejo de ministros, el cual se transmitió por televisión el pasado martes 4 de febrero.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/aB5Plfdmrq — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 5, 2025

Presidente Petro habló del consejo de ministros

Publicidad

Luego del debate en redes sociales sobre la prudencia de transmitir los consejos de ministros, el presidente Petro manifestó que en este espacio se presentó el estudio del número de compromisos hechos con el pueblo y el alto porcentaje de incumplimiento de manera diferencial en los ministerios.

"Decidí que se hiciera expuesto al pueblo para obtener respuesta del gabinete sobre ese incumplimento. Se prefirió evadir las respuesta y lanzar el ataque caníbal y autodestructivo que es una tradición histórica no solo de la izquierda sino de Colombia", dijo,

Publicidad

Anunció, entre otras cosas, que los consejos de ministros serán televisados todos, algunos en cadena otros por TV pública. "El pueblo tiene el derecho a saber qué hace su gobierno y cómo es su gobierno directamente y sin intermediarios desinformadores", añadió.

NOTICIAS CARACOL